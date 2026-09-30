Визначилися учасники Loop One Festival від України

Віталій Мандзин і Антон Дудченко представлятимуть Україну на виставковому турнірі з літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє BiathlonNews.

Loop One Festival відбудеться 17-18 жовтня. Чоловіча збірна України отримала квоту в два спортсмена, і заповнять її саме Мандзин із Дудченком.

У 2026 році Loop One Festival відбудеться вдруге в історії. Минулого року збірну України на цьому турнірі представляли Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які вилетіли на стадії кваліфікації.

Нагадаємо, 4 жовтня збірна України відправиться на тренувальний збір у німецькому Обергофі. Через проблеми з фінансуванням у Федерації біатлону України його оплатить Міжнародний союз біатлоністів (IBU).