Сенсаційний подіум, Джима посіла 14 місце в першій гонці Кубку світу у 2025 році

В німецькому Обергофі жіночою спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25. Усього дистанцію у 7,5 км з двома вогневими рубежами подолали 97 біатлоністок.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. 34-річна спортсменка з ідеальною стрільбою в активі посіла 14-те місце.

З двома промахами закрила залікову зону Христина Дмитренко. Водночас Анна Кривонос з аналогічною влучністю не кваліфікувалася до переслідування.

Дебютантка на рівні Кубку світу Дарина Чалик із трьома незакритими мішенями посіла 56-те місце, завдяки чому зможе пробігти ще одну особисту гонку.

Провально склалася перша у 2025 році гонка для Олени Городної, яка мала великі проблеми на стрільбі. Вона, як і Кривонос, не змогла подолати відбір до персьюту.

Сенсаційну перемогу здобула француженка Паола Боте, яка ще нещодавно виступала на Кубку IBU. Також найкращі результати в кар'єрі продемонстрували й інші призерки – болгарка Мілена Тодорова та норвежка Марен Кіркейде.

Кубок світу. Обергоф. Жіночий спринт

1. Паула Боте (0+0) 22:52,8

2. Марен Кіркейде (1+0) +31,1

3. Мілєна Тодорова (0+1) +35,0

...

14. Юлія Джима (0+0) +1:16,4

40. Христина Дмитренко (1+1) +2:27,7

56. Дарина Чалик (2+1) +3:16,8

66. Анна Кривонос (1+1) +3:36,1

73. Олена Городна (2+2) +3:44,1

Зазначимо, що протягом гонки в Обергофі були несприятливі погодні умови: йшов дощ, що заважало багатьом спортсменкам як на дистанції, так і під час стрільби.

Далі у програмі етапу Кубку світу в Обергофі чоловічий сринт, який відбудеться 10 січня та розпочнеться о 15:20 за Києвом.