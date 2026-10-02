Городна: З фінським тренером працюємо над усім, над чим можливо

Українська біатлоністка Олена Городна поділилася подробицями роботи з фінським тренером команди Вілле Маунукселою.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Дуже цікаво, що це покаже взимку, тож ми вже чекаємо на початок сезону. Працюємо і над ходом, і над стрільбою, і над психологією — над усім, що тільки можливо", – заявила українка.

Нагадаємо, Маунуксела увійшов у тренерський штаб жіночої збірної України у червні поточного року. З квітня команду очолює Оксана Хвостенко.

Раніше враженнями від співпраці з Маунукселою поділилася інша українка біатлоністка, Христина Дмитренко.

Минулого тижня Олена Городна виграла масстарт на літньому чемпіонаті України в Яворові (Львівська область).