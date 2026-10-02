Ми не працюємо наосліп. Дмитренко – про роботу з фінським тренером

Одна із лідерок жіночої збірної України з біатлону Христина Дмитренко розповіла про роботу з фінським тренером команди Вілле Маунукселою.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Зараз підготовка зовсім інша. Дуже багато розвивальної роботи саме по зонах. Вона у нас майже щодня. Тренер пояснює, що і навіщо ми робимо, тобто ми не працюємо наосліп. Відчуваю по собі: роботи багато, але я її переварюю.

Дуже цікаво, як усе буде, бо ми тренуємося за планом фінського тренера, повністю виконуємо його програму. Мені подобається, дуже класно", – заявила Дмитренко.