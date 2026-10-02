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Ми не працюємо наосліп. Дмитренко – про роботу з фінським тренером

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 12:27
Ми не працюємо наосліп. Дмитренко – про роботу з фінським тренером
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Одна із лідерок жіночої збірної України з біатлону Христина Дмитренко розповіла про роботу з фінським тренером команди Вілле Маунукселою.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Зараз підготовка зовсім інша. Дуже багато розвивальної роботи саме по зонах. Вона у нас майже щодня. Тренер пояснює, що і навіщо ми робимо, тобто ми не працюємо наосліп. Відчуваю по собі: роботи багато, але я її переварюю.

Дуже цікаво, як усе буде, бо ми тренуємося за планом фінського тренера, повністю виконуємо його програму. Мені подобається, дуже класно", – заявила Дмитренко.

Нагадаємо, Маунуксела увійшов у тренерський штаб жіночої збірної України у червні поточного року. З квітня команду очолює Оксана Хвостенко.

збірна України з біатлону Христина Дмитренко

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