Ми не працюємо наосліп. Дмитренко – про роботу з фінським тренером
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Одна із лідерок жіночої збірної України з біатлону Христина Дмитренко розповіла про роботу з фінським тренером команди Вілле Маунукселою.
Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.
"Зараз підготовка зовсім інша. Дуже багато розвивальної роботи саме по зонах. Вона у нас майже щодня. Тренер пояснює, що і навіщо ми робимо, тобто ми не працюємо наосліп. Відчуваю по собі: роботи багато, але я її переварюю.
Дуже цікаво, як усе буде, бо ми тренуємося за планом фінського тренера, повністю виконуємо його програму. Мені подобається, дуже класно", – заявила Дмитренко.
Нагадаємо, Маунуксела увійшов у тренерський штаб жіночої збірної України у червні поточного року. З квітня команду очолює Оксана Хвостенко.