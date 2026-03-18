Україну вперше в сезоні представлять 6 біатлоністок на Кубку світу

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на спринт останнього етапу Кубку світу сезону-2025/26 в норвезькому Голменколлені.

Склад учасниць гонки був опублікований на сайті IBU.

Україна заявила на спринт шість біатлоністок. Додаткову квоту отримала Олександра Меркушина завдяки успішним результатам на юніорському чемпіонаті світу, де вона виграла "золото" у масстарті та "срібло" в індивідуалці. 21-річна українка була найкращою за сумою очок серед учасниць ЮЧС-2026, за що отримала персональну квоту на дев'ятий етап Кубку світу.

Також на спринт заявлені: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима.

Заявка збірної України на жіночий спринт

35. Христина Дмитренко

51. Олександра Меркушина

74. Анастасія Меркушина

77. Дарина Чалик

82. Олена Городна

85. Юлія Джима

Жіноча спринтерська гонка відбудеться у четвер, 19 березня. Вона розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України вперше за 21 рік втратила квоту у п'ять біатлоністок на Кубку світу на сезон-2026/27.