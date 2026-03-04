Україна визначилась зі стартлистом на жіночу індивідуалку у Контіолахті
Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі стартлистом на індивідуальну гонку у рамках сьомого етапу Кубку світу у фінському Контіолахті.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Першою на трасу серед українок вийде Олена Городна, яка матиме біб із 6-м номером. Натомість останньою серед українських дівчат у гонку вступить Дарина Чалик, яка вийде під 80-м номером.
Склад України на жіночу індивідуалку
- 6. Олена Городна
- 33. Анастасія Меркушина
- 69. Христина Дмитренко
- 74. Юлія Джима
- 80. Дарина Чалик
Жіноча індивідуалка відбудеться у четвер, 5 березня, о 18:05 (за київським часом). Ця гонка відкриє програму першого етапу після Олімпійських ігор-2026.
Нагадаємо, що у програмі сьомого етапу в Контіолахті також запланована чоловіча індивідуалка, традиційні естафети та масстарти. Етап триватиме до 8 березня включно.
Раніше повідомлялось, що сьомий етап КС пропустить Олександра Меркушина, яка продовжує виступати на юніорському чемпіонаті світу-2026. Меркушина-молодша вже завоювала "срібло" індивідуалки та зупинилась у кроці від "бронзи" спринту ЮЧС-2026.