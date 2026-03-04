Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Україна визначилась зі стартлистом на жіночу індивідуалку у Контіолахті

Софія Кулай — 4 березня 2026, 20:31
Україна визначилась зі стартлистом на жіночу індивідуалку у Контіолахті
Анастасія Меркушина
instagram.com/merkushyna_nst

Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі стартлистом на індивідуальну гонку у рамках сьомого етапу Кубку світу у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Першою на трасу серед українок вийде Олена Городна, яка матиме біб із 6-м номером. Натомість останньою серед українських дівчат у гонку вступить Дарина Чалик, яка вийде під 80-м номером.

Склад України на жіночу індивідуалку

  • 6. Олена Городна
  • 33. Анастасія Меркушина
  • 69. Христина Дмитренко
  • 74. Юлія Джима
  • 80. Дарина Чалик

Жіноча індивідуалка відбудеться у четвер, 5 березня, о 18:05 (за київським часом). Ця гонка відкриє програму першого етапу після Олімпійських ігор-2026.

Нагадаємо, що у програмі сьомого етапу в Контіолахті також запланована чоловіча індивідуалка, традиційні естафети та масстарти. Етап триватиме до 8 березня включно.

Раніше повідомлялось, що сьомий етап КС пропустить Олександра Меркушина, яка продовжує виступати на юніорському чемпіонаті світу-2026. Меркушина-молодша вже завоювала "срібло" індивідуалки та зупинилась у кроці від "бронзи" спринту ЮЧС-2026.

Читайте також :
Титулована біатлоністка достроково завершила сезон
Анастасія Меркушина Юлія Джима Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Дарина Чалик

Анастасія Меркушина

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубку світу у Контіолахті
Анастасія Меркушина – про непотрапляння на Олімпіаду-2026: Це не привід здаватися
Меркушина показала найкращий результат серед українок у гонці переслідування Кубку IBU
За крок від п'єдесталу: Україна фінішувала четвертою в змішаній естафеті Кубку IBU
Золота Меркушина, непереможні француженки та Ісак Фрей: підсумки чемпіонату Європи

Останні новини