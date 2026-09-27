Городна виграла жіночий масстарт на літньому чемпіонаті України-2026

22-річна біатлоністка Олена Городна стала переможницею жіночого масстарту на літньому чемпіонаті України 2026 року, який триває в селищі Яворів (Львівська область).

Городна, попри чотири хиби, здобула золото з перевагою в 1.8 секунди над Вікторією Ясенич, яка припустилася двох промахів. Трійку призерів замкнула Аліна Хміль.

Фактично першою у цій гонці фінішувала Ксенія Приходько, яка пройшла дистанцію з чотирма нулями на вогневих рубежах. Проте через дискваліфікацію у спринті вона бігла цей масстарт поза конкурсом.

Анастасія Меркушина трималася у трійці лідерів майже протягом усіх змагань, але на останній стрільбі заробила відразу 3 штрафні кола (загалом 5 за гонку) і зрештою вилетіла з призового подіуму, посівши 4-ту сходинку.

Результати жіночого масстарту, літній чемпіонат України





Олена Городна – (4) 28:39.6 Вікторія Ясенич – (2) +1.8 Аліна Хміль – (3) +17.0 Анастасія Меркушина – (5) +21. Тетяна Тарасюк – (3) +27.0 Дарина Чалик – (5) +39.1 Олександра Меркушина – (6) +1:12.9 Надія Бєлкіна – (3) +1:16.5 Валерія Шейгас – (4) +1:21.6

Поза конкурсом:Ксенія Приходько – (0) 28:32.3

Анастасія Меркушина трималася у трійці лідерів майже протягом усіх змагань, але на останній стрільбі заробила відразу 3 штрафні кола (загалом 5 за гонку) і зрештою вилетіла з призового подіуму, посівши 4-ту сходинку.

Нагадаємо, що у жіночому спринті тріумфувала Вікторія Ясенич.

Також цієї неділі, 27 вересня, буде розіграний комплект медалей літнього чемпіонату України у чоловічому масстарті. Змагання стартують о 11:45.