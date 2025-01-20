Українські фристайлісти здобули два "срібла" на Універсіаді-2025

Двоє українських фристайлістів виграли серебряні медалі Універсіади-2025.

У двох фіналах біг-ейру брали участь три представники України: у жіночому фіналі виступала Марія Анійчин, у чоловічому – Олег Бойко та Данило Степанюк.

У першій же спробі Марія вирвалася на друге місце, продемонструвавши результат 87,00 балів. Другий стрибок виявився ще кращим, Анійчин покращила свій результат до 89,25 бали.

Але, на жаль, цього не вистачило, щоб перебити перший показник француженки Віктуар Тілльє (91,00). Натомість українка з солідним запасом у 4,5 бали здобула "срібло".

Чоловічий фінал також приніс Україні срібну медаль, яка опинилася на рахунку Олега Бойка: перша спроба вивела його на друге місце з результатом 86,00 балів. Вдруге Олег не стрибав.

Степанюк виступив менш вдало. Після помилки в першій спробі (33,25), він показав хороший результат у другій (82,00 бали), проте зупинився за крок від "бронзи".

Золоту медаль здобув представник Словакії Клемен Відмар (88,75).

Нагадаємо, що вчора Ангеліна Брикіна фінішувала на четвертому місці першого етапу Кубку світу з лижної акробатики.

Для 20-річної українки цей результат став найкращим у кар'єрі.