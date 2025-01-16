Золота пара Універсіади-2025: Треба було "вигрібати" й ризикувати

Українські біатлоністи Сергій Супрун та Олександра Меркушина розповіли про свої емоції після виграної золотої медалі в одиночній змішаній естафеті на Універсіаді-2025.

Новоспечені чемпіони студентських Ігор дали коментарі для Рhysportmedia.

"Була дуже контактна боротьба, дуже дякую Саші, вона передала мені естафету на першій позиції й мені залишалося лише втримати позицію і нам це вдалося! Дякую сервісменам, дякую всій команді", – сказав Сергій Супрун, студент Сумського державного університету в коментарі Рhysportmedia.

Олександра Меркушина, яка розпочала гонку з неточних пострілів, відзначила фактор ризику, який допоміг здобути перемогу.

"Треба було вигрібати, треба було ризикувати. Я – людина-ризик і я завжди готова піти на якісь над можливості заради результату", – сказала Олександра Меркушина, студентка Харківської державної академії фізичної культури.

За словами президента Федерації біатлону України Івана Крулька, Супрун та Меркушина після цієї звитяги отримають звання майстрів спорту міжнародного класу.

Також очільник федерації зазначив, що обрати склад на естафету було непросто, адже в команді велика конкуренція.

"Хочу подякувати нашим тренерам. Коли вони обирали склад на естафету, то довго радились, але молодці, що зробили оптимальний вибір", – зазначив Крулько.

Нагадаємо, Україну в одиночній змішаній естафеті представляли Олександра Меркушина та Сергій Супрун. Срібло здобула збірна Чехії, бронза у польських студентів.

Зазначимо, це вже друга золота медаль для України й третя на Універсіаді-2025 загалом.

У перший змагальний день золото короткої індивідуальної гонки здобув Богдан Борковський, який також є студентом Сумського державного університету.

Олександра Меркушина проводила свою першу гонку на Універсіаді, для Сергія Супруна це вже був другий старт. У короткій індивідуальній гонці він продемонстрував 4-й результат.