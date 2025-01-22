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Шанс на реванш: збірна України в матчі за третє місце на Універсіаді зіграє проти США

Олексій Мурзак — 22 січня 2025, 00:42
Шанс на реванш: збірна України в матчі за третє місце на Універсіаді зіграє проти США
Збірна України зіграє проти США в матчі за 3-тє місце на Універсіаді
ФХУ

У вівторок, 21 січня, визначився другий фіналіст хокейного турніру на Універсіаді, яка проходить в Турині.

Ним стала збірна Канади, яка з рахунком 10:2 розгромила США.

У підсумку в фіналі турніру Канада зіграє проти Словаччини, яка напередодні здолала команду України.

Водночас наша команда у "бронзовому" фіналі зустрінеться з американцями.

Універсіада-2025
Півфінал, 21 січня

Канада – США 10:2 (1:1, 5:1, 4:0)

Нагадаємо, "синьо-жовтні" вже грали проти США на цьому турнірі. Команди зустрічалися на груповому етапі, де наша збірна програла з рахунком 1:5.

Зазначимо, що Україна двічі здобувала медалі Універсіади з хокею. У 1999 році українці завоювали золото, а у 2001-му – бронзу.

Золотий та бронзовий фінали відбудуться 22 січня.

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