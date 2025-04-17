Срібний біб у біатлоні: Джима, Підручний і зіркові ветерани в новій боротьбі

Шановні біатлонні "пенсіонери", на перший, другий – розрахуйсь! Міжнародний союз біатлоністів невдовзі може запровадити окремий залік серед старожилів віком 33+, і почати вже хочуть з сезону 2025/26. За відповідне рішення в IBU голосуватимуть у травні.

І якщо цю номінацію ухвалять, то на додачу до жовтого (загального), червоного (дисципліни) та синього (молодіжного) – з’явиться ще й такий собі "срібний біб". Ми підіймаємо обидві руки "за", адже в таких перегонах добрі шанси на перемогу матимуть титуловані українські "біатлети" – Юлія Джима та Дмитро Підручний. Їхня зіркова кар’єра вже перевалила за екватор, перша молодість залишилась на світлинах, однак на горизонті є чудовий шанс здобути трофей! Хоча ми віримо, що наш чемпіон світу та олімпійська чемпіонка ще спробують здобути й більш вагомі досягнення, попри статус вікових.

"Чемпіон" проаналізував, хто з чинних спортсменів потрапляє до переліку номінантів і в кого є більше шансів завоювати "олд-біб".

Підручний, Має, Крістіансен – головні претенденти

Серед чоловіків "сивочолих" зірок значно більше, аніж у жіночому пелотоні. Не дивно, оскільки чоловіки зазвичай довше виступають у спорті. Це лише Йоганнеса Бо чомусь потягнуло піти майже в розквіті сил. У ветеранській категорії не буде й Тарея Бо, який завершив кар’єру разом із братом. Шкода, але ж на "дабл-Бо" світ не зійшовся.

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Один із головних претендентів на срібну майку – Дмитро Підручний. Для нього, скоріш за все, це буде остання Олімпіада в кар’єрі, тому й акцент у підготовці буде зроблено на ній. Хоча такі ж самі плани й у всіх потенційних претендентів. У листопаді Підручному виповниться 34.

Дмитро Підручний Getty Images

Минулий сезон Дмитро завершив на 19 позиції – хороший показник як для цього етапу кар’єри. Місця в топ-10, гонки за кілька секунд до медалей, потужні фінішні кола – це все залишає Дмитра в боротьбі не лише за "срібний біб", а й за місце в топ-15 світового біатлону. А може й на десятку замахнеться?! Інколи велика мотивація робить із тілом дива.

Давній зірковий опонент українця, француз Кантен Фійон Має, відсвяткує свої 33 в серпні. Саме він буде одним із наймолодших і найтитулованіших у цій категорії. Кантен вигравав Великий кришталевий глобус двічі, а минулий сезон завершив на 5-й позиції, бувши найстаршим у топ-5 "тоталу". Два олімпійських золота здобув у 30-річному віці. Загалом на Олімпіаді в Пекіні-2022 в нього 5 нагород – ще три срібла. Словом, Кантен має все, "окрім срібного біба"

Виклик титулованому французу та українцеві може кинути скандально відомий норвежець Ветле Шостад Крістіансен, якому у травні буде 33. Насмішивши весь світ переходом то в бельгійську, то в українську збірні, норвежець цілком може боротися за титул (тут вже без жартів). Його знову повернули до складу збірної Норвегії, тож він буде готуватись до олімпійського сезону.

Цей сезон видався для Ветле блідим, багато гонок він провів на другорядних стартах. Але це також олімпійський чемпіон та чемпіон світу. Крістіансен – амбітний норвежець, і цим сказано дуже багато.

Ветле Шостад Крістіансен Getty Images

Другий ешелон: Нелін, Кюн, Крчмарж, Гігонна

Далі йде група міцних середняків, шанси яких плюс-мінус можна оцінювати однаково.

Єсперу Неліну виповниться 33 у жовтні. Третій номер шведської команди може видавати непогані гонки, але це не рівень Крістіансена, Підручного та Має. Нинішній сезон завершив на 22-й позиції. Так, це олімпійський чемпіон, але все ж таки в естафеті. В особистих гонках він не зірка. 6 місце у спринті на етапі Кубку світу в Нове-Место – найкращий результат сезону 2024/25. Але колишній бойфренд титулованої Ганни Еберг почав розквітати після 30-ти. Три останніх сезони він завершував у топ-25 загального заліку Кубку світу.

З цієї ж категорії Йоганнес Кюн, хоч він і на рік старший – у листопаді німцеві буде 34. Він ніколи не був лідером німецької команди, але видавав непогані гонки. Минулий сезон завершив на 32-й позиції, показавши найкращий результат в масстарті в Ансі – 8 місце. Кюн – вкрай нестабільний стрілець, це його основна вада. За всю кар’єру на подіумі в особистих гонках був 5 разів – трохи замало, як для німецького біатлоніста. Але він може робити нерви лідерам.

Келих за своє 34-річчя влітку підійматиме Антонен Гігонна з Франції. Колись перспективний біатлоніст так і не став основним у команді, в якій конкуренція зашкалює. 9 місце в масстарті на етапі Кубку світу в Поклюці – все на що він спромігся у цьому сезоні. Але водночас Гігонна – чемпіон світу, хоч і в естафеті. Якщо буде стабільним, то буде конкурентом. Франція є Франція.

Антонен Гігонна Getty Images

З тієї ж серії й чех Міхал Крчмарж. Він мав стати другим Онджеєм Моравцем, був викупаний в авансах та засипаний компліментами, але з різних причин зіркою йому стати не судилося. Хоча видавати доволі якісні гонки та стабільно набирати очки цей чех може. Минулого сезону максимум, на що спромігся – 8 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Ленцергайде. Але ж не забуваймо, що очки нараховуються за місця в топ-40.

34 у жовтні буде бельгійському біатлоністу Тьєрі Ланжеру. Тамтешній біатлон нині на підйомі, а боротьба за срібний біб ще більше додасть популярності та промоції не зовсім біатлонній країні. Ланжер – корінний бельгієць, а не один із легіонерів, які робили погоду в тамтешньому біатлоні. Тож шанс прославити свою маленьку країну неодмінно спробує використати. В індивідуальній гонці був 9-м, кілька разів потрапляв до топ-20, а це не такий і поганий результат для бельгійського ветерана. Причому кар’єра Ланжера освіжилась вже з роками. Підсумкова 38 позиція у світовому заліку Кубку світу – найвища за його біатлонне життя.

Двигун, дідусь, "скандаліст"

Ветеранське крило представлятиме тріо тих, кому вже під 40. Скандально відомий латвієць Андрейс Расторгуєвс, який є віцечемпіоном світу 2024 року в масстарті, "підмочив" собі репутацію після історії зі стусанами від тренера.

Андрейс Расторгуєвс Getty Images

Але боротьба в номінації може бути для 37-річного атлета такою собі реабілітацією і шансом завершити кар’єру гідно. Як не крути, та це все ж якісний біатлоніст. Хоча, чомусь здається, що після цієї історії він взагалі може зникнути з радарів.

Якову Факу 1 серпня буде 38. Це одна з ікон світового біатлону, і не стільки через результати, а саме через відданість справі. Словенський біатлоніст, батько трьох доньок налаштований на сезон дуже потужно. І вже навіть сам заявив, мовляв, його треба боятися.

Вистрілити в кількох гонках, набирати систематично очки в інших дисциплінах – і цього може вистачити для перемоги в заліку. Цей сезон Фак завершив на почесному 10 місці. Але він точно всі зусилля кине на свою останню Олімпіаду. Фак – вправний стрілець, чимало очок у сезоні заробляє завдяки влучності. І на неї він робитиме ставку і в останньому сезоні.

Яков Фак та Сімон Едер Getty Images

А найстарший, легендарний австрієць Зімон Едер у лютому зустріне свою 42 зиму. І якщо здобути нагороду на Олімпіаді буде вкрай складно, навіть у змішаних естафетах, то поборотись за срібний біб – більш реалістично, хоча й теж дуже непросто в такому віці й з такою конкуренцією. Едер є брендом цієї номінації та стимулом для "молодих" 33-річних. Цей сезон "дідусь" завершив на 38-й позиції, але це найкращий результат з-поміж його молодших партнерів по команді. Найвище місце в сезоні – 13-те в індивідуалці. Едер – олімпійський призер, медаліст чемпіонатів світу. Хоча, звісно, ці звитяги Зімон здобув, коли й років йому було менше. Його перемога в тому, що він досі змагається.

Джима, Вірер, Фіалкова – "вино" з витримкою

У жінок конкуренція не така масштабна, але це й на руку Юлії Джимі, яка у вересні святкуватиме 35-річчя. Боротьбу українка вестиме проти дещо старшої італійки Доротеї Вірер, яка зустріла 35-ту весну у квітні.

Доротея Вірер Getty Images

Італійка неодноразово казала, що дотягне кар’єру до домашньої Олімпіади-2026. Не здивуємось, якщо після неї вона оголосить про завершення кар’єри й сезон не завершить, а значить і не добере залікових балів на етапах Кубку світу, що залишаться. Але це лише дуже поверхові прогнози – все буде залежати від того, як прима "заспіває" на домашній сцені. У сезоні, що завершився, дворазова володарка Великого кришталевого глобуса посіла 13 місце в загальному заліку. В особистих гонках вона двічі була четвертою.

Ще одна з тих, хто кине виклик українці – Пауліна Батковська-Фіалкова. В жовтні словацькій біатлоністці, яка повернулася у великий біатлон після народження дитини, виповниться 33.

У минулому сезоні-2024/25 Батковська-Фіалкова видала кілька класних гонок. Особливо запам’яталось, як вона в Ансі "обікрала" на фініші молоду француженку Жанні Рішар у масстарті. Сезон Пауліна завершила на 28-й позиції світового рейтингу.

Getty Images

Юлія Джима, нагадаємо, завершила рік на 17-й позиції, неодноразово фінішувала в десятці, була близькою до медалі. Під кінець сезону виглядала втомленою, але як буде в наступному – не скаже ніхто.

І у Джими, і в її потужних опоненток шанси будуть 50 на 50. Всі три біатлоністки – яскраві особистості з характером та амбіціями. Тому вони й досі в біатлоні.

Тож ми в передчутті великої красивої битви, хоча й не забуваємо, що остаточне рішення щодо запровадження "срібного бібу" буде лише у травні. Хоча у біатлонних колах все частіше чути, що срібній майці дадуть зелене світло, на відміну від літнього чемпіонату світу.