Хвостенко пояснила відсутність досвідченої Джими у складі збірної України на Кубок світу

Тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко пояснила, що відсутність олімпійської чемпіонки-2014 Юлії Джими у складі команди на стартовий етап Кубку світу нового сезону-2026/27 викликана її проблемами зі здоров'ям.

Причину наставниця назвала у коментарі Суспільне Спорт.

"По Юлі є питання, адже у неї були проблеми зі здоров'ям. Наразі вона лише потроху підтримує форму. Важко сказати, коли ми її побачимо – усе залежатиме від її загального стану", – заявила Хвостенко.

36-річна досвідчена біатлоністка не вирушила із командою на передсезонний збір у Фінляндію. За підсумками контрольних стартів була визначена заявка на перші міжнародні старти нового сезону. П'ять спортсменок представлятимуть Україну на Кубку світу, а ще шість – на Кубку IBU.

За інформацією видання Biathlonnews, Юлія готувалася за індивідуальною програмою у Поклюці та Обертілліасі.

У попередньому сезоні-2025/26 українка посіла аж 93-тє місце у загальному заліку Кубку світу, набравши лише 9 балів. Вона стала другою найгіршою українською біатлоністкою у цьому рейтингу. Гірші справи були лише у Валерії Дмитренко – 101-ша позиція та 2 набрані очки.

Додамо, що новий сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 26 листопада першим етапом у фінському Контіолахті. Програму відкриє чоловіча індивідуальна гонка на 20 км, яка розпочнеться 26 листопада о 18:00 (за київським часом).