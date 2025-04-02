IBU може ввести срібний біб для вікових спортсменів
Міжнародний союз біатлоністів розглядає можливість введення срібного біба для біатлоністів, які старше 33 років.
Про це повідомляє пресслужба IBU.
Нову категорію пропонується запровадити від початку сезону-2025/26 і хоче рішення ще не ухвалено, директор зі спорту та заходів IBU Деніел Бьом майже впевнений, що це станеться.
"Ми обговоримо категорію "понад 33 років" під час засідання технічного комітету в травні, але впевнені, що отримаємо схвалення.
Це означатиме, що буде ще один залік, за яким потрібно буде слідкувати під час особистих гонок", – розповів Бьом.
Зазначимо, що довгий час біатлон мав біби трьох кольорів: жовту – лідер загального заліку, синю – лідер молодіжних заліків та червону – лідер певний дисциплін.
У сезоні-2024/25 IBU запровадила золоту бібу – для чинних чемпіонів світу.
Раніше бронзовий призер чемпіонату України з біатлону прокоментував своє повернення у спорт.