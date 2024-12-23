Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Рішар: Не знала, що Батовска-Фіалкова прямо за мною

Денис Шаховець — 23 грудня 2024, 20:56
Рішар: Не знала, що Батовска-Фіалкова прямо за мною
Getty Images

22-річна французька біатлоністка Жанні Рішар прокоментувала четверте місце в масстарті на четвертому етапі Кубку світу з біатлону, що проходив в Ансі (Франція).

У коментарі пресслужбі IBU Рішар розповіла, що програла боротьбу за бронзову нагороду ну фінішній прямій, оскільки не знала, що словачка Пауліна Батовска-Фіалкова в неї за спиною.

"На фінішній прямій я не знала, що вона прямо за мною, я просто бачила словацьких тренерів, які когось підбадьорювали. Я не думала, що вона так близько..." – сказала Рішар.

Зазначимо, що для Рішар четверте місце в гонці з масовим стартом – найкращий особистий виступ у кар'єрі на Кубку світу.

Ансі Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Приємна несподіванка від українських капітанів, драма Рішар та стабільність лідерів. Підсумки етапу в Ансі
Тандреволл перенесла операцію на серці
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Джима посіла 18 місце в останній гонці 2024 року
Ансі. Жіночий масстарт. Як це було

Останні новини