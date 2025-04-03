Її обожнюють мільйони. Легендарній Доротеї Вірер – 35

Віднині 35-річна італійка Доротея Вірер стала найстаршою серед атлеток, які продовжують боротися за високі місця у жіночому біатлонному пелотоні. Принаймні, вона найстарша з топ-50 загального заліку Кубку світу. Після етапу у словенській Поклюці кар’єру завершила 34-річна канадійка Емма Ландер. А Вірер на п’ять місяців старша від українки Юлії Джими.

Статусність та відомість Вірер не лише в поважному спортивному віці, її вроді та яскравому характері. Вона олімпійська призерка, чемпіонка світу, володарка двох кришталевих глобусів. В італійки – армії фанів у різних країнах, чимало й в Україні. В кращі роки – вибухова на трасі, впевнена в стрільбі, агресивна на фініші. І це при тому, що Італія, навіть попри всі біатлонні традиції, не входить у топ-3 біатлонних держав.

Вірить у попутний вітер на домашній Олімпіаді-2026

Свої 35 італійка зустріла на 13-й позиції загального заліку Кубку світу. Непогано для цього етапу кар’єри. Здавалося б, не найвезучіша цифра, але Доро наводить свій приціл на наступний, олімпійський сезон. Адже вдома, на її рідному стадіоні відбудуться біатлонні перегони Олімпіади-2026. Скоріш за все, після Ігор титулована атлетка оголосить про завершення кар’єри. Але сьогодні точно підійме келих за наступний історичний сезон.

Італійка з когорти тих біатлоністок, хто до успіху йшов поступово. На етапі Кубку світу дебютною гонкою для Доротеї став спринт в Обергофі, в січні 2009-го. У цій гонці юна майбутня зірка посіла 69 місце.

У сезоні-2010/11 в Рупольдингу італійка вже здобула перші в кар'єрі очки Кубку світу — у спринті була 24-ю, а в переслідуванні відкотилася на 37-му позицію. Але дві гонки в заліковій зоні вже вважались успіхом.

А далі успіхи стали звичною справою. На Олімпіаді 2014-Вірер здобула бронзу у змішаній естафеті, в цій же традиційно "італійській" дисципліні підтвердила статус на Іграх-2018 – знову бронза. І нарешті особиста нагорода – бронза у спринті пекінської Олімпіади-2022.

Доротея Вірер з особистою бронзою Олімпіади-2022 Getty Images

Виграти олімпійську медаль у класичній жіночій естафеті не судилося – італійська жіноча команда, на відміну від української, майже ніколи не мала рівної четвірки, але на домашній арені диво може статися і це, мабуть, саме те, про що так мріє улюблениця мільйонів.

Якщо вдало повернеться в біатлон Ліза Віттоцці, триматимуть нинішній рівень і навіть підтягнуться біатлоністки другого італійського ешелону – то чому б і ні?

Двічі кришталева з некришталевою репутацією

Пік кар’єри Доротеї Вірер прийшовся на період з 2018 до 2020 роки – італійка двічі поспіль виграла Великий кришталевий глобус – це й був омріяний піковий період гарячої італійки.

Доротея Вірер із Великим кришталевим глобусом та медалями чемпіонату світу 2019 Getty Images

Частину попереднього сезону Доротея пропустила, потім поїхала працювати кореспонденткою на Олімпіаду-2024 до Парижа. Знаючи її, здавалося, вже не повернеться – телебачення затягне з головою, та й в біатлоні вже бачила практично все. В цьому вся Доро – вона любить життя в усіх його проявах. І навіть попри любов до біатлону, вона любить й інше життя… Але якось "Чемпіон" мав за честь сповістити – Доро таки повертається.

Причому про її камбек повідомив український фахівець, який робить ремені для гвинтівки іменитої італійки. Світ біатлону, якому Доро віддала свою молодість, дуже тісний…

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Завжди позитивна з виду біатлоністка якось стала героїнею скандалу. Надуманого, перебільшеного чи справді реального – це знає лише вона та члени команди. У 2020-му писали та переповідали про нібито її побиті горщики з партнеркою по команді Лізою Віттоцці. Мовляв, спечена та новоспечена зірки не могли поділити між собою славу та статус лідера. В медіа все це смакували, біатлоністки все заперечували чи згладжували, але осад, як кажуть, залишився.

Дещо неоднозначною була реакція біатлоністки на російсько-українську війну. Спочатку у своїх коментарях Доро визнавала факт агресії, була ніби цілком проукраїнською, однак якось пожалкувала, що біатлоністи з Росії та Білорусі відсторонені від змагань.

"На жаль, я не сильно розумію, що відбувається з політичної точки зору, і не мені судити ці події. Я сподіваюся знову побачити цих спортсменів на трасі. Тоді подивимося", – казала біатлоністка в жовтні 2022-го в інтерв’ю ОА Sport. Можна все списати на наївність європейців, спорт поза політикою, але знову ж таки – осад залишився...

З українками на подіумі

До речі, українки певною мірою теж сприяли зростанню Вірер, часто тримали її в напрузі, боролись з нею за місця на п’єдесталі.

У 2015-му на етапі Кубку світу у шведському Естерсунді Вірер виграла спринт, а третьою тоді була Олена Підгрушна. В канадському Кенморі в тому ж сезоні обидві помінялися місцями – золото в Олени, бронза – в Доротеї.

Олена Підгрушна, Доротея Вірер та Ліза Віттоцці Getty Images

У 2018 році в німецькому Рупольдингу Вірер перемогла в індивідуальній гонці з чистою стрільбою, Юлія Джима та Валентина Семеренко також вибили по 20 мішеней, але фінішували на 4-й та 5-й позиціях. Доро тоді було дістати важко, починалася ера її домінування.

Також пам’ятною є змішана естафета у 2018-му у фінському Контіолахті. Італія з Доро у складі була першою, а українська команда – "срібною", причому відставання наших дівчат на фініші склало лише півтори секунди.

У тому ж році в Обергофі Доротея та Віта Семеренко видали ідеальну стрільбу й розмістилися разом на п’єдесталі гонки переслідування – срібло та бронза відповідно. Причому українка увірвалася в топ-3 з 22-ї позиції, а італійка – з 16-ї – не часто таке побачиш у переслідуванні.

Сеньйоро Доро, нехай на біатлонній трасі та життєвому шляху Вас переслідує лише вдача! Та Юлія Джима! Бо якщо з наступного сезону запровадять номінацію серед біатлоністів 33+, так званий "срібний біб", то чекаємо драматичної боротьби проти української прими!