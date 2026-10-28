Без олімпійської чемпіонки: визначився склад збірної України на зборах у Фінляндії
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на зборах у Фінляндії.
Про це повідомили у Biathlonnews.
Так, до Воукатті тренерський штаб "жовто-синіх" взяв 11 спортсменок. Очікується, що за підсумками контрольних гонок п'ять біатлоністок поїдуть на Кубок світу, а решта вирушить на Кубок IBU.
Склад збірної України
- Христина Дмитренко
- Олена Городна
- Ксенія Приходько
- Анастасія Меркушина
- Олександра Меркушина
- Лілія Стеблина
- Тетяна Тарасюк
- Дарина Чалик
- Ірина Шевченко
- Валерія Шейгас
- Вікторія Хвостенко
Поза складом залишилась олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Джима. Біатлоністка продовжить свою підготовку до нового сезону за індивідуальною програмою у Поклюці та Обертілліасі.
Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 27 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.
Раніше визначилось місце проведення завершальних етапів збору чоловічої збірної України з біатлону.