Без олімпійської чемпіонки: визначився склад збірної України на зборах у Фінляндії

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на зборах у Фінляндії.

Про це повідомили у Biathlonnews.

Так, до Воукатті тренерський штаб "жовто-синіх" взяв 11 спортсменок. Очікується, що за підсумками контрольних гонок п'ять біатлоністок поїдуть на Кубок світу, а решта вирушить на Кубок IBU.

Склад збірної України

Христина Дмитренко

Олена Городна

Ксенія Приходько

Анастасія Меркушина

Олександра Меркушина

Лілія Стеблина

Тетяна Тарасюк

Дарина Чалик

Ірина Шевченко

Валерія Шейгас

Вікторія Хвостенко

Поза складом залишилась олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Джима. Біатлоністка продовжить свою підготовку до нового сезону за індивідуальною програмою у Поклюці та Обертілліасі.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 27 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.

Раніше визначилось місце проведення завершальних етапів збору чоловічої збірної України з біатлону.