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Без олімпійської чемпіонки: визначився склад збірної України на зборах у Фінляндії

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 19:06
Без олімпійської чемпіонки: визначився склад збірної України на зборах у Фінляндії
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на зборах у Фінляндії.

Про це повідомили у Biathlonnews.

Так, до Воукатті тренерський штаб "жовто-синіх" взяв 11 спортсменок. Очікується, що за підсумками контрольних гонок п'ять біатлоністок поїдуть на Кубок світу, а решта вирушить на Кубок IBU.

Склад збірної України

  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Ксенія Приходько
  • Анастасія Меркушина
  • Олександра Меркушина
  • Лілія Стеблина
  • Тетяна Тарасюк
  • Дарина Чалик
  • Ірина Шевченко
  • Валерія Шейгас
  • Вікторія Хвостенко

Поза складом залишилась олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Джима. Біатлоністка продовжить свою підготовку до нового сезону за індивідуальною програмою у Поклюці та Обертілліасі.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 27 листопада першим етапом у фінському Контіолахті. 

Раніше визначилось місце проведення завершальних етапів збору чоловічої збірної України з біатлону.

Юлія Джима збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

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