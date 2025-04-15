Вперше за 30 років: IBU не проводитиме літній чемпіонат світу 2025

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився від проведення літнього чемпіонату світу у 2025 році.

Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела у Федерації біатлону України.

Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону проводився в серпні щорічно, починаючи з 1996 року.

Єдиним випадком за 30-річну історію турніру, коли його скасували, був 2020 рік. Тоді чемпіонат світу не змогли провести в німецькому Рупольдингу через пандемію коронавірусу.

Цьогорічний кейс є унікальним, оскільки вперше за 30 років IBU взагалі не включив літній чемпіонат світу до розкладу на наступний сезон.

На минулорічному літньому чемпіонаті світу 2024, що проходив в естонському Отепяе, українські біатлоністи виграли 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Зазначимо, що олімпійський сезон-2025/26 розпочнеться 30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті.

Головним стартом наступного сезону стануть Олімпійські ігри, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

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