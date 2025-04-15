Вперше за 30 років: IBU не проводитиме літній чемпіонат світу 2025
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився від проведення літнього чемпіонату світу у 2025 році.
Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела у Федерації біатлону України.
Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону проводився в серпні щорічно, починаючи з 1996 року.
Єдиним випадком за 30-річну історію турніру, коли його скасували, був 2020 рік. Тоді чемпіонат світу не змогли провести в німецькому Рупольдингу через пандемію коронавірусу.
Цьогорічний кейс є унікальним, оскільки вперше за 30 років IBU взагалі не включив літній чемпіонат світу до розкладу на наступний сезон.
На минулорічному літньому чемпіонаті світу 2024, що проходив в естонському Отепяе, українські біатлоністи виграли 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі.
Зазначимо, що олімпійський сезон-2025/26 розпочнеться 30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті.
Головним стартом наступного сезону стануть Олімпійські ігри, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Раніше ми повідомляли, що у складі збірної України Тарас Лесюк тренуватиметься з Дмитром Підручним окремо від команди Надії Бєлової.