Молоді леви будуть мене боятися: Яков Фак обіцяє псувати нерви лідерам

Титулований 38-річний словенський біатлоніст Яков Фак підбив підсумки успішного минулого сезону та поділився амбітними планами на наступний. Ветеран обіцяє, що навіть попри вік готовий конкурувати за високі місця.

"Я задоволений сезоном. Мені дещо бракувало швидкості, але, попри те, що я другий за віком на Кубку світу (найстарший – австрієць Зімон Едер – прим.), я думаю, що зможу зробити ще один крок уперед у наступному сезоні, щоб наблизитися до найшвидших.

А якщо залишуся на тому ж рівні в стрільбі, то зможу фінішувати високо у всіх гонках, і мої суперники матимуть зі мною проблеми", – грізно, але водночас гуморливо написав біатлоніст у соцмережах.

Досвідчений атлет також вважає виправданим тренування окремо від команди:

"Не завжди легко тренуватися з молодими біатлоністами, які ведуть інший спосіб життя, перебувають на іншому етапі кар'єри й потребують іншого підходу. Тому я почав тренуватися більш самостійно – це було правильне рішення. Шкодую, що не зробив цього раніше", – каже Фак.

Судячи зі слів словенського біатлоніста, у нього грандіозні плани на наступний сезон:

"Я почну підготовку до нового сезону так, ніби це мій перший сезон. Я знову буду боротися з молодими левами на трасі, мотивація в мене на високому рівні", – підсумував Фак, а також оприлюднив світлину зі своїми донечками.

"Норвежці, начувайтеся! Дівчата Фак на підході", – написав біатлоніст.

Нагадаємо, що сезон 2024/25 Яков Фак завершив на 10 місці загального заліку Кубка світу. На домашньому етапі Кубка світу в Поклюці Фак здобув золоту медаль в індивідуальній гонці й заявив, що піде з біатлону після Олімпіади-2026.

Яков Фак також є призером двох Олімпіад (2010, 2018) та дворазовим чемпіоном світу.

Час від часу тренування в компанії Фака проводила українська біатлоністка Юлія Джима, яка співпрацює зі словенським фахівцем Урошем Велепцем.

Зазначимо, що на індивідуальну програму підготовки раніше перейшов і лідер української збірної Дмитро Підручний.