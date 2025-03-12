Україна визначилася зі складами на індивідуальні гонки етапу Кубку світу в Поклюці

Стали відомі склади жіночої та чоловічої збірних України на індивідуальні гонки, які відкриватимуть в Поклюці (Словенія) восьмий етап Кубку світу з біатлону.

Обидва заїзди відбудуться завтра, 13 березня. Серед перших на старт жіночої індивідуальної гонки, яка розпочнеться о 12:30 за Києвом, вийде Христина Дмитренко. Загалом у складі української команди в заїзді братимуть участь п'ять біатлоністок:

3. Христина Дмитренко;

42. Юлія Джима;

71. Олена Городна;

82. Олександра Меркушина;

93. Дарина Чалик.

Пізніше, о 16:15 за київським часом, розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка, яку для українців відкриватиме Антон Дудченко. Склад чоловічої команди налічує чотири біатлоністи:

2. Антон Дудченко;

16. Дмитро Підручний;

26. Віталій Мандзин;

37. Тарас Лесюк.

Нагадаємо, що восьмий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 проходитиме з 13 по 16 березня.

Сьогодні відбулися індивідуальні гонки в межах Кубку IBU, де виступали українські біатлоністи. Більш успішно виступили жінки, де одразу три українки фінішували в заліковій зоні. Серед чоловіків в очках завершили заїзд тільки двоє.