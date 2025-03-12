Україна визначилася зі складами на індивідуальні гонки етапу Кубку світу в Поклюці
Стали відомі склади жіночої та чоловічої збірних України на індивідуальні гонки, які відкриватимуть в Поклюці (Словенія) восьмий етап Кубку світу з біатлону.
Обидва заїзди відбудуться завтра, 13 березня. Серед перших на старт жіночої індивідуальної гонки, яка розпочнеться о 12:30 за Києвом, вийде Христина Дмитренко. Загалом у складі української команди в заїзді братимуть участь п'ять біатлоністок:
- 3. Христина Дмитренко;
- 42. Юлія Джима;
- 71. Олена Городна;
- 82. Олександра Меркушина;
- 93. Дарина Чалик.
Пізніше, о 16:15 за київським часом, розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка, яку для українців відкриватиме Антон Дудченко. Склад чоловічої команди налічує чотири біатлоністи:
- 2. Антон Дудченко;
- 16. Дмитро Підручний;
- 26. Віталій Мандзин;
- 37. Тарас Лесюк.
Нагадаємо, що восьмий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 проходитиме з 13 по 16 березня.
Сьогодні відбулися індивідуальні гонки в межах Кубку IBU, де виступали українські біатлоністи. Більш успішно виступили жінки, де одразу три українки фінішували в заліковій зоні. Серед чоловіків в очках завершили заїзд тільки двоє.