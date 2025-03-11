Визначився склад жіночої збірної України на 8-й етап Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Визначився склад жіночої команди України на 8-й етап Кубку світу з біатлону, який пройде в Поклюці, Словенія.
Про це повідомляє телеграм-канал "Біатлон Україна".
До заявки збірної України увійшли: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.
Етап Кубку світу в Поклюці триватиме з 13 до 16 березня. У програмі заплановані індивідуальна гонка, змішана естафета, сингл-мікст та масстарт.
Нагадаємо, жіноча збірна України провалила жіночу естафету на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.