Визначився склад жіночої збірної України на 8-й етап Кубку світу

Визначився склад жіночої команди України на 8-й етап Кубку світу з біатлону, який пройде в Поклюці, Словенія.

Про це повідомляє телеграм-канал "Біатлон Україна".

До заявки збірної України увійшли: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.

Етап Кубку світу в Поклюці триватиме з 13 до 16 березня. У програмі заплановані індивідуальна гонка, змішана естафета, сингл-мікст та масстарт.

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Нагадаємо, жіноча збірна України провалила жіночу естафету на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.