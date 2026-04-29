Українська зірка біатлону поділилася з фанатами гарячими фото з відпочинку на Балі

Поки у біатлоні триває міжсезоння, українська спортсменка Валерія Дмитренко використовує паузу для відновлення після напруженого сезону.

Після завершення сезону дівчина вирушила на відпочинок до Балі, де поділилася атмосферними кадрами з підписниками.

28-річна біатлоністка опублікувала серію фото з узбережжя океану, на яких позує у купальнику на фоні тропічних пейзажів.

Світлини передають розслаблений настрій і контрастують із напруженим графіком змагань, до якого вона звикла протягом сезону.

Нагадаємо, сезон 2025/26 став дебютним для біатлоністки на рівні Кубку світу. 39-те місце у короткій індивідуальній гонці в Нове Место принесло їй перші залікові очки. На рівні Кубку IBU спортсменка стала найрейтинговішою українкою, посівши 33-тє місце в загальному заліку.

Читайте також : Фото Найсексуальніша волейболістка світу похизувалася гарячими фото з відпочинку на природі

Раніше Валерія Дмитренко повідомила про дострокове завершення поточного змагального сезону та пропуск чемпіонату України через проблеми зі здоров'ям.