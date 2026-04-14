Усі розділи
Чемпіон Біатлон

Топовий іноземний тренер міг очолити збірну України, але обрав Словенію

Денис Шаховець — 14 квітня 2026, 21:00
Італійський фахівець Армін Аухенталлер призначений на посаду головного тренера національної збірної Словенії з біатлону.

За інформацією "Чемпіона" від джерел у Федерації біатлону України, цей фахівець був пріоритетним кандидатом на те, щоб очолити українську чоловічу збірну.

Водночас Аухенталлер, отримавши пропозицію від України, взяв час на роздум, аби розглянути інші пропозиції. Вочевидь, варіант зі словенською збірною для нього виявився більш привабливим.

Швидше за все, тепер чоловічу збірну України очолить вітчизняний фахівець. Останні два сезони з командою працювала Надія Бєлова, з якою було вирішено припинити співпрацю.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Арміна Аухенталлера була збірна США, яка під його керівництвом здобула срібні медалі етапу Кубку світу в Отепя у змішаній естафеті. Крім того, натуралізований новозеландець Кемпбел Райт здобув дві особисті срібні медалі чемпіонату світу 2025.

Після безмедальних для американських біатлоністів Олімпійських ігор 2026 Аухенталлер подав у відставку. У 2014-2018 роках він також працював із жіночою збірною Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що жіночу збірну України може очолити Оксана Хвостенко.

збірна України з біатлону

