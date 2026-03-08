Юніорська збірна України виграла два Малі кришталеві глобуси

Українські біатлоністки Олександра Меркушина, Тетяна Тарасюк, Ксенія Приходько, Аліна Хміль, Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Поліна Пуцко та Ірина Шевченко здобули два Малі кришталеві глобуси.

Наша збірна виграла юніорський Кубок націй за підсумками сезону-2025/26, а також залік естафетних гонок, за що отримала заслужені трофеї.

Нагадаємо, у двох останніх естафетах сезону, які відбулися в межах юніорського чемпіонату світу 2026 у німецькому Арбері, українки здобули дві "бронзи".

Раніше Тетяна Тарасюк також виграла особистий Малий кришталевий глобус у заліку спринтів.

Нагадаємо, Олександра Меркушина завдяки успішному виступу на молодіжній планетарній першості отримала персональну квоту на дев'ятий етап Кубку світу, який відбудеться 19-22 березня в норвезькому Голменколлені.