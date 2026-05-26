Не лише лижі та гвинтівка: українська біатлоністка влаштувала розкішну фотосесію на березі океану
Після виснажливого біатлонного сезону Олександра Меркушина вирішила взяти паузу від тренувань та насолодитися заслуженим відпочинком.
Українська спортсменка вирушила на сонячний Тенеріфе, де не лише відновлювала сили, а й влаштувала ефектну фотосесію на березі Атлантичного океану.
Кадрами з відпустки біатлоністка поділилася у своїх соцмережах. На світлинах Олександра позує просто на узбережжі: лежить на піску, прогулюється мілководдям та стоїть у воді в елегантній сукні, яка чудово доповнила морські пейзажі.
Світлини вийшли по-справжньому атмосферними. Поєднання океану, заходу сонця та стильного образу спортсменки створило кадри, які більше нагадують сторінки модного журналу, ніж звичайні фото з відпочинку.
Нагадаємо, напередодні тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився з датами перших навчально-тренувальних зборів. Анастасія Меркушина та Олександра Меркушина розпочнуть сезон у команді "Б".
Раніше повідомлялося, що зірка Барселони відсвяткувала перемогу у Лізі чемпіонів топлес фото із трофеєм.