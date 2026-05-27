Зірковий біатлоніст: Ходять чутки, що я травмований, як фізично, так і психічно

Ветеран збірної Норвегії з біатлону Ветле Шостад Крістіансен розповів про наступний етап своєї кар'єри. Норвежець не має наміру вішати лижі на цвях.

Слова Ветле цитує Ski-nordique.net.

"Я дав інтерв'ю, де сказав, що піду на пенсію через три роки, але заголовок був неправильним. Я отримував повідомлення від людей, які хвилювалися за мене, і ходять чутки, що я травмований, як фізично, так і психічно… Тож мені це все трохи набридло. Сенсації – це добре, але це вже занадто.

Я продовжуватиму працювати, незважаючи ні на що. Моя головна мета – взяти участь у чемпіонаті світу в Голменколлені у 2029 році.

Після цього Олімпійські ігри у Франції, безсумнівно, будуть фантастичними, але вони дуже вимогливі для психологічного стану. У мене є багато інших проєктів, які я хотів би розглянути, але ми подумаємо про них згодом", – заявив Ветле.