Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зірковий біатлоніст: Ходять чутки, що я травмований, як фізично, так і психічно

Руслан Травкін — 27 травня 2026, 02:17
Зірковий біатлоніст: Ходять чутки, що я травмований, як фізично, так і психічно
Ветле Шостад Крістіансен (праворуч)

Ветеран збірної Норвегії з біатлону Ветле Шостад Крістіансен розповів про наступний етап своєї кар'єри. Норвежець не має наміру вішати лижі на цвях.

Слова Ветле цитує Ski-nordique.net.

"Я дав інтерв'ю, де сказав, що піду на пенсію через три роки, але заголовок був неправильним. Я отримував повідомлення від людей, які хвилювалися за мене, і ходять чутки, що я травмований, як фізично, так і психічно… Тож мені це все трохи набридло. Сенсації – це добре, але це вже занадто.

Я продовжуватиму працювати, незважаючи ні на що. Моя головна мета – взяти участь у чемпіонаті світу в Голменколлені у 2029 році.

Після цього Олімпійські ігри у Франції, безсумнівно, будуть фантастичними, але вони дуже вимогливі для психологічного стану. У мене є багато інших проєктів, які я хотів би розглянути, але ми подумаємо про них згодом", – заявив Ветле.

Нагадаємо, під час відпустки біатлоніст візьме участь у зйомках відомого реаліті-шоу Норвегії. 

біатлон Ветле Шостад Крістіансен

Ветле Шостад Крістіансен

Зіркові біатлоністи погодилися на участь в екстремальному реаліті-шоу
Відомий норвезький біатлоніст визнав, що має психічний розлад
Зірковий норвезький біатлоніст отримав травми після падіння з велосипеду
Срібний біб у біатлоні: Джима, Підручний і зіркові ветерани в новій боротьбі
Бувало й не таке: чи можливий перехід норвезького бунтаря Крістіансена в Україну?

Останні новини