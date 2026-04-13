Жіноча збірна Німеччини отримала нову тренерку

44-річна австрійка Сандра Флунгер призначена на посаду головного тренера жіночої збірної Німеччини з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

На цій посаді вона замінила норвезького фахівця Сверре Ройселанда, який нещодавно очолив жіночу збірну Норвегії.

Флунгер починала свій тренерський шлях у збірній Австрії, проте визнання здобула у Швейцарії. У 2018 – 2024 роках вона очолювала жіночу збірну Швейцарії, а протягом останніх двох років відповідала і за чоловічу, і за жіночу команди швейцарців.

Асистентом Флунгер буде Денні Андріцке, який уже багато років працює в структурі Німецького лижного союзу.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що жіночу збірну України може очолити Оксана Хвостенко.