Зіркова біатлоністка літала на реактивному штурмовику Alpha Jet

Француженка Осеан Мішлон, яка на Олімпіаді в Мілані виборола "золото" масстарту та в естафеті, отримала унікальний досвід на борту легкого реактивного штурмовика третього покоління Alpha Jet.

Про це повідомляє Nordic Magazine.

Осеан стала гостем авіаційного фестивалю "Le Temps des Hélices", що проходив у Ла-Ферте-Але. Це один із найпрестижніших заходів, присвячених історичній та військовій авіації у Франції.

Під час однієї з демонстрацій Patrouille de France (офіційна національна пілотажна група Військово-повітряних сил та Космічних сил Франції). спортсменка отримала можливість посидіти на задньому сидінні Alpha Jet.

Така ідея народилася торік у квітні на авіабазі 701 у Салон-де-Прованс, історичній штаб-квартирі патруля, коли пілоти і біатлоністи вирішили обмінятися досвідом.

"З огляду на обмін думками, що виникли того дня між спортсменами та пілотами, ми хотіли вивести цей досвід на новий рівень, запропонувавши Осеан Мішлон можливість відкрити для себе відчуття польоту на борту Alpha Jet", – пояснила журналу Nordic Magazine капітан Лор Скіретта.

Мішлон стала срібною призеркою Мілана-2026 у спринті. Одне "золото" вона виграла в масстарті, а інше – в естафеті.

У Кубку світу-2025/26 біатлоністка набрала 658 очок, що дозволило стати восьмою в загальному заліку.

