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Лесюк: Хочу стабільно потрапляти в топ-40

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 14:14
Лесюк: Хочу стабільно потрапляти в топ-40
Тарас Лесюк
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Тарас Лесюк розповів про те, які цілі ставить перед собою на новий сезон.

Слова українця наводить Суспільне спорт.

"Хочеться якнайвищих результатів. Але потрібно реально дивитися на ситуацію. Для мене хорошим результатом було б покращити власний особистий рекорд і стабільно потрапляти в топ-40 на Кубку світу, здобуваючи залікові бали", – заявив біатлоніст.

Також Лесюк оцінив роботу нового головного тренера збірної України, Сергія Семенова.

"У Сергія є своє бачення та підхід до тренувань. У нього багато нового й цікавого, хороша робота. Є чіткий план, який він нам озвучує наперед. Ми можемо вільно комунікувати: говорити, що подобається чи ні, як пройшла робота за власними відчуттями, а він дає свою думку зі сторони. Завжди є злагоджена співпраця, тому мені все подобається, я задоволений", – додав біатлоніст.

Нагадаємо, свій минулий сезон Лесюк оцінив як невдалий. У першій його половині на етапах Кубку IBU Лесюк здобув 7-ме місце в індивідуальній гонці у Ріднау. На Олімпіаді-2026 біатлоніст посів 65-те місце в індивідуальній гонці, а у чоловічій естафеті збірна України показала 16-й результат, Лесюк на своєму етапі "заробив" два штрафні кола.

Тарас Лесюк

Тарас Лесюк

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