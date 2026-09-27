Мандзин виграв масстарт на літньому чемпіонаті України
Віталій Мандзин
ФБУ
Віталій Мандзин здобув перемогу в чоловічому масстарті на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону, який триває в селищі Яворів (Львівська область).
Попри два промахи, Мандзин на 16,7 секунди випередив Артема Тищенка, який лише одного разу зайшов на штрафне коло. Топ-3 з відставанням у 30,4 секунди замкнув Антон Дудченко.
Капітан збірної України, Дмитро Підручний, як і напередодні в спринті, посів сьоме місце. Він дуже невдало відпрацював на вогневих рубежах, припустившись сумарно 6 промахів.
Підсумкові результати:
- Віталій Мандзин (1+0+1+0) 29:39,2
- Артем Тищенко (1+0+0+0) +16,7
- Антон Дудченко (0+0+0+1) +30,4
- Денис Насико (0+1+0+1) +41,5
- Богдан Борковський (2+1+2+0) +54,0
- Тарас Лесюк (3+0+0+1) +1:07,6
- Дмитро Підручний (2+2+1+1) +1:09,5
- Тарас Тарасюк (0+0+0+3) +1:45,1
- Богдан Цимбал (2+2+0+3) +1:56,6
- Олександр Біланенко (2+1+1+1) +2:01,4
Раніше жіночий масстарт виграла Олена Городна.