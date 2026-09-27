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Мандзин виграв масстарт на літньому чемпіонаті України

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 13:21
Мандзин виграв масстарт на літньому чемпіонаті України
Віталій Мандзин
ФБУ

Віталій Мандзин здобув перемогу в чоловічому масстарті на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону, який триває в селищі Яворів (Львівська область).

Попри два промахи, Мандзин на 16,7 секунди випередив Артема Тищенка, який лише одного разу зайшов на штрафне коло. Топ-3 з відставанням у 30,4 секунди замкнув Антон Дудченко.

Капітан збірної України, Дмитро Підручний, як і напередодні в спринті, посів сьоме місце. Він дуже невдало відпрацював на вогневих рубежах, припустившись сумарно 6 промахів.

Підсумкові результати:

  1. Віталій Мандзин (1+0+1+0) 29:39,2
  2. Артем Тищенко (1+0+0+0) +16,7
  3. Антон Дудченко (0+0+0+1) +30,4
  4. Денис Насико (0+1+0+1) +41,5
  5. Богдан Борковський (2+1+2+0) +54,0
  6. Тарас Лесюк (3+0+0+1) +1:07,6
  7. Дмитро Підручний (2+2+1+1) +1:09,5
  8. Тарас Тарасюк (0+0+0+3) +1:45,1
  9. Богдан Цимбал (2+2+0+3) +1:56,6
  10. Олександр Біланенко (2+1+1+1) +2:01,4

Раніше жіночий масстарт виграла Олена Городна.

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