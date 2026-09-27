Мандзин виграв масстарт на літньому чемпіонаті України

Віталій Мандзин здобув перемогу в чоловічому масстарті на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону, який триває в селищі Яворів (Львівська область).

Попри два промахи, Мандзин на 16,7 секунди випередив Артема Тищенка, який лише одного разу зайшов на штрафне коло. Топ-3 з відставанням у 30,4 секунди замкнув Антон Дудченко.

Капітан збірної України, Дмитро Підручний, як і напередодні в спринті, посів сьоме місце. Він дуже невдало відпрацював на вогневих рубежах, припустившись сумарно 6 промахів.

Підсумкові результати:

Віталій Мандзин (1+0+1+0) 29:39,2 Артем Тищенко (1+0+0+0) +16,7 Антон Дудченко (0+0+0+1) +30,4 Денис Насико (0+1+0+1) +41,5 Богдан Борковський (2+1+2+0) +54,0 Тарас Лесюк (3+0+0+1) +1:07,6 Дмитро Підручний (2+2+1+1) +1:09,5 Тарас Тарасюк (0+0+0+3) +1:45,1 Богдан Цимбал (2+2+0+3) +1:56,6 Олександр Біланенко (2+1+1+1) +2:01,4

Раніше жіночий масстарт виграла Олена Городна.