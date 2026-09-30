Провели дуже багато інтенсивної роботи: Семенов – про підготовку збірної України до нового сезону

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов розповів про підготовку команди до старту нового сезону.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"В цілому все йде за планом. Звичайно, є певні нюанси, які виникають то тут, то там, але загалом я задоволений тим, як хлопці працюють. Сподіваюся, вони задоволені нашою спільною роботою. А чи був цей план правильним – побачимо вже взимку. Провели дуже багато інтенсивної роботи, тому хлопці приїхали дещо завантаженими. Свіжості зараз немає, але так і було заплановано. Сподіваюся, вона з'явиться вже взимку. Щодо точних планів – покаже останній етап підготовки, дивитимемося, хто як себе проявить. По лідерах питань немає, дискусія точитиметься довкола четвертої-п'ятої позиції в команді", – сказав Семенов.

Фахівець заявив, що всі наразі показують непоганий прогрес, тож поки склад команди на Кубок світу невизначений. Він додав, що після літнього чемпіонату команда проведе два тижні в Україні, після чого розпочнеться новий збір:

"Звідси вони їдуть додому, їм треба трохи відпочити. На зборах я їх добряче завантажив – вони перебувають на межі і фізіологічно, і психологічно. Ми дещо знизимо навантаження, проведемо медичне обстеження, а потім продовжимо збори".

Зазначимо, що 29 вересня у Яворові Львівської області завершився літній чемпіонату України 2026 року. У заключній гонці Тарас і Тетяна Тарасюки виграли сингл-мікст.

Раніше повідомлялось, що ФБУ має проблеми з фінансуванням. Через це Міжнародний союз біатлоністів (IBU) профінансує тренувальний збір національної команди України.

Новий сезон Кубку світу стартує 26 листопада. Перший етап відбудеться у фінському Контіолахті.