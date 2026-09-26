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Цимбал виграв чоловічий спринт на літньому чемпіонаті України-2026

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 12:30
Цимбал виграв чоловічий спринт на літньому чемпіонаті України-2026
Богдан Цимбал
biathlon.com.ua

На літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону в селищі Яворів (Львівська область) було розіграно другий комплект нагород – у чоловічому спринті.

Перемогу здобув Богдан Цимбал, який на 11,8 секунди випередив Віталія Мандзина. Топ-3 замкнув Богдан Борковський. Усі три призери гонки припустилися по одному промаху. Лише сьомий результат показав Дмитро Підручний.

Підсумкові результати:

  1. Богдан Цимбал (0+1) 17:00.4
  2. Віталій Мандзин (1+0) +11.8
  3. Богдан Борковський (1+0) +25.1
  4. Антон Дудченко (0+0) +38.4
  5. Тарас Лесюк (1+2) +42.1
  6. Денис Насико (2+0) +55.7
  7. Дмитро Підручний (1+1) +59.6
  8. Тарас Тарасюк (0+0) +1:06.9
  9. Михайло Хміль (1+0) +1:29.8
  10. Степан Кінаш (1+0) +1:30.0

Раніше жіночий спринт на чемпіонаті України-2026 виграла Вікторія Ясенич. У неділю, 27 вересня, на чемпіонаті України-2026 відбудуться масстарти.

Богдан Цимбал Літній чемпіонат України з біатлону

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