Цимбал виграв чоловічий спринт на літньому чемпіонаті України-2026
Богдан Цимбал
biathlon.com.ua
На літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону в селищі Яворів (Львівська область) було розіграно другий комплект нагород – у чоловічому спринті.
Перемогу здобув Богдан Цимбал, який на 11,8 секунди випередив Віталія Мандзина. Топ-3 замкнув Богдан Борковський. Усі три призери гонки припустилися по одному промаху. Лише сьомий результат показав Дмитро Підручний.
Підсумкові результати:
- Богдан Цимбал (0+1) 17:00.4
- Віталій Мандзин (1+0) +11.8
- Богдан Борковський (1+0) +25.1
- Антон Дудченко (0+0) +38.4
- Тарас Лесюк (1+2) +42.1
- Денис Насико (2+0) +55.7
- Дмитро Підручний (1+1) +59.6
- Тарас Тарасюк (0+0) +1:06.9
- Михайло Хміль (1+0) +1:29.8
- Степан Кінаш (1+0) +1:30.0
Раніше жіночий спринт на чемпіонаті України-2026 виграла Вікторія Ясенич. У неділю, 27 вересня, на чемпіонаті України-2026 відбудуться масстарти.