Чемпіонат України 2025 у Буковелі: біатлон крізь весняні примхи та виклики

Усе! Додому, до рідної хати – сезон завершувати! З 25 до 30 березня українські біатлоністи визначатимуть найсильніших на вітчизняній першості. Зазвичай чемпіонат України проводять у два етапи – в грудні та березні. Така система підлаштована під міжнародний біатлонний сезон, який триває з кінця листопада до кінцівки першого весняного місяця.

Якщо груднева першість традиційно відбувається на Львівщині, то весняну її частину приймає Івано-Франківщина. Змагання відбуваються у Буковелі, хоча офіційна назва арени – КП "Спортивно-біатлонний комплекс" Поляницької селищної ради. Чемпіонат України офіційно ознаменує завершення виснажливого сезону.

Снігу має бути достатньо

Найбільший виклик, мабуть, – це тепла погода. Березень на березень не припадає. На час проведення змагань синоптики передбачають до десяти градусів тепла та опади переважно у вигляді дощу. Після аномальних етапів Кубка світу в чеському Нове-Мєсто та словенській Поклюці атлети, звісно, загартовані до таких умов. Але для організаторів це може виявитися загрозою. Хоча, за їхньою інформацією, великих проблем зі сніговим покриттям на трасі не повинно статися.

"На стадіоні повинні бути нормальні умови для змагань. Нещодавно там завершилася частина змагань з лижного двоборства. Снігу раніше "настріляли" достатньо, аби провести і чемпіонат з біатлону. Зазвичай сніг складають у купи поблизу траси, а потім перед змаганнями його спеціальною технікою розгортають по трасі та трамбують згідно з технологіями.

Загалом, штучний сніг – це норма на будь-яких змаганнях. Якщо є натуральний сніг – добре, а якщо немає, то вже давно навчилися обходитися без нього. Головне – зробити засніження вчасно, доки дозволяють температурні показники. Підготувати трасу в цей час на Львівщині важче", – каже Сергій Седнєв, керівник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

Сергій Седнєв Біатлон майбутнього

Сніг носили на ношах із ліхтарями

У цьому контексті пан Седнєв згадує про екстремальну підготовку до попередніх чемпіонатів, коли проблема зі снігом вносила корективи у змагання.

"Якось не так давно відбувався юніорський чемпіонат України в Тисовці на Львівщині. Снігу було катастрофічно мало. Тож нам доводилося з самого ранку, з ліхтарями, переміщувати його з місця на місце. Тренери, судді, військовослужбовці, робітники бази – всі, хто був, згуртовано працювали не покладаючи рук. Це тоді виглядало як велика толока. Але попри всі старання, для зони стрільбища снігу не вистачило. Тому гонку вимушено провели без стрільби – іншого виходу не було, це був форс-мажор. Але коли біатлоністи "стартанули", то ми тоді всі відчули певне полегшення через те, що ситуацію якось вдалося врятувати".

Схожий випадок мав місце і під час підготовки до змагань у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.

"Носили сніг лопатами, на ношах, усім, що було під руками, адже на дальній петлі траси не вистачало снігу. Нинішній тренер жіночої збірної Микола Зоц також нам тоді допомагав. Але зранку пішов дощ – і все змило… Півдня всі працювали, робили все, що могли – і все дарма. Тому довелося коло зробити меншим", – згадує Седнєв.

Біатлон майбутнього

Без Джими, але з іншими зірками

Чемпіонат України вже традиційно розбивають на дві частини – грудень та березень. Це дозволяє провести повноцінну змагальну програму.

"Березневий чемпіонат – це як другий тур, продовження першої частини. Неможливо всі гонки вмістити в програму грудневої першості. Бо тоді його довелося б розтягувати мінімум на 10 днів, а графік біатлоністів настільки щільний, що зробити це не вдасться. А в кінці сезону, в березні, є така можливість, бо в усіх уже практично завершено змагальний цикл", – пояснює Седнєв.

Склад учасників першості – практично незмінний. Участь беруть усі біатлонні регіони: Чернігівська, Сумська, Тернопільська, Волинська, Харківська, Київська, Закарпатська, Львівська області, а також місто Київ. Часто регіони, якщо дозволяє кадровий потенціал, виставляють дві команди. Сергій Седнєв каже, що під час чемпіонату вже орієнтовно проговорюються плани на міжсезоння.

"У березні на чемпіонаті якраз збираються і біатлоністи, і тренери, і представники федерації, проводять зустрічі, спілкуються і таким чином проговорюють плани підготовки до наступного сезону, адже все треба прораховувати детально. А вже пізніше, у квітні, цей графік готовий – і з травня починається повноцінна підготовка до наступного сезону. Часу на відпочинок у професійних біатлоністів дуже мало", – зазначив спортивний функціонер.

Біатлон майбутнього

Нагадаємо, з тих біатлоністів, які виступали на Кубку світу, участь у чемпіонаті не зможе взяти лідерка жіночої збірної Юлія Джима. Вона у складі української команди вирушила на Всесвітні Ігри військових, які стартували у Швейцарії.

Розклад чемпіонату України 2025 з біатлону

25.03.25 | Офіційні тренування

26.03.25 | 14:00 | Одиночна змішана естафета

27.03.25 | 10:45 | Суперспринти (кваліфікація, фінали)

28.03.25 | 10:45 | Масстарти

29.03.25 | День відпочинку

30.03.25 | 10:30 | Класичні естафети

Очікується, що частину гонок у прямому ефірі транслюватиме "Суспільне". Станом на понеділок програмна сітка мовника ще не була опублікована.

Нагадаємо, на чемпіонаті України 2024 у Буковелі спринт виграв Дмитро Підручний, а в жінок у цій дисципліні тріумфувала Анастасія Меркушина – вона ж взяла золото в масстарті.

Дмитро Підручний Біатлон майбутнього

У чоловічому масстарті перемогу здобув Степан Кінаш, який після операції на серці поступово повертається до форми.

До речі, раніше участь у весняному чемпіонаті України підтвердила титулована Валентина Семеренко, хоча нещодавня трагедія в її родині може внести корективи.

Жіночу естафету виграла Чернігівська область, чоловічу — Тернопільська. За останню виступає Антон Дудченко, який раніше представляв Сумщину.

Фінальний акорд біатлонного сезону в Буковелі обіцяє бути яскравим, попри весняну нестабільність і традиційні погодні примхи. На трасах зійдуться молоді надії та досвідчені зірки, а кожна гонка – це не просто змагання за медалі, а ще й боротьба характерів, перевірка сили волі й спортивної майстерності.

Цей чемпіонат – не лише підсумок напруженого сезону, а й старт майбутнього. Бо саме тут, у тиші карпатських схилів, народжуються нові амбіції, гартується дух і вибудовується шлях українців до нових міжнародних перемог.