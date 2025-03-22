Всесвітні ігри військових: в яких гонках, проти кого і коли змагатимуться українські біатлоністи

Українські біатлоністи розпочнуть виступ на Всесвітніх іграх військових у швейцарському Люцерні у вівторок, 25 березня, і візьмуть участь у двох дисциплінах.

Про це йдеться на офіційному сайті першості.

Першими на дистанцію вийдуть жінки – вони змагатимуться в спринті. Початок змагань – о 15:30 за київським часом.

Чоловічий спринт розпочнеться о 17:00 за київським часом. У четвер, 27 березня, відбудеться змішана естафета, старт – о 10:30.

Стартові листи на гонки першості ще не опубліковані.

Зазначимо, що біатлоністи змагатимуться в Nordic Center Goms, який розташований на висоті 1300 метрів над рівнем моря. На цій арені раніше вже проводилися змагання під егідою IBU.

cism-wmc.ch

Нагадаємо, до складу української біатлонної команди входять: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал – усі вони представляють відповідні військові структури.

Тренерами української команди на цих змаганнях, за інформацією джерел "Чемпіона", є Олександр Біланенко та Роман Прима.

Серед учасників – і відомі біатлоністи. Французька та німецька команди представлені майже бойовими складами: Ерік Перро, Емільєн Клод, Фаб’єн Клод, Антонен Ґіґонна. За німців заявлені Юстус Штрелоу, Філіп Хорн, Лукас Фратшер. У складі італійців – Лукас Гофер, Дідьє Бьона, Еліа Зені.

Військову честь Болгарії відстоюватимуть Благой Тодєв, Владімір Ілієв, Красімір Анев.

У жіночій заявці зазначені австрійка Ліза Гаузер, болгарка Мілена Тодорова, Лу Жаномоно, Хлое Шевальє, Паула Боте, Софі Шово з Франції та низка інших біатлоністок, які беруть участь у Кубку світу.

Серед "екзотичних" біатлонних країн – Індія, Іспанія, Узбекистан, Туреччина.

Церемонія відкриття чемпіонату відбудеться у неділю, 23 березня. Змагання завершаться 30 березня.

Організатори оприлюднили промоційне відео, в якому знялися міністерка оборони Швейцарії, керівник тамтешнього Генштабу та відомі спортсмени, зокрема титулований лижник, олімпійський чемпіон Даріо Колонья: переглянути відео.

Участь у чемпіонаті візьмуть 1500 військових із 43 країн світу. Росії серед учасників Ігор немає.

Також відомо, що змагання будуть безплатними для відвідувачів.