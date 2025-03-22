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Всесвітні ігри військових: в яких гонках, проти кого і коли змагатимуться українські біатлоністи

Денис Шаховець — 22 березня 2025, 09:00
Getty Images
Всесвітні ігри військових: в яких гонках, проти кого і коли змагатимуться українські біатлоністи

Українські біатлоністи розпочнуть виступ на Всесвітніх іграх військових у швейцарському Люцерні у вівторок, 25 березня, і візьмуть участь у двох дисциплінах.

Про це йдеться на офіційному сайті першості.

Першими на дистанцію вийдуть жінки – вони змагатимуться в спринті. Початок змагань – о 15:30 за київським часом.

Чоловічий спринт розпочнеться о 17:00 за київським часом. У четвер, 27 березня, відбудеться змішана естафета, старт – о 10:30.

Стартові листи на гонки першості ще не опубліковані.

Зазначимо, що біатлоністи змагатимуться в Nordic Center Goms, який розташований на висоті 1300 метрів над рівнем моря. На цій арені раніше вже проводилися змагання під егідою IBU.

cism-wmc.ch

Нагадаємо, до складу української біатлонної команди входять: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал – усі вони представляють відповідні військові структури.

Тренерами української команди на цих змаганнях, за інформацією джерел "Чемпіона", є Олександр Біланенко та Роман Прима.

Серед учасників – і відомі біатлоністи. Французька та німецька команди представлені майже бойовими складами: Ерік Перро, Емільєн Клод, Фаб’єн Клод, Антонен Ґіґонна. За німців заявлені Юстус Штрелоу, Філіп Хорн, Лукас Фратшер. У складі італійців – Лукас Гофер, Дідьє Бьона, Еліа Зені.

Військову честь Болгарії відстоюватимуть Благой Тодєв, Владімір Ілієв, Красімір Анев.

У жіночій заявці зазначені австрійка Ліза Гаузер, болгарка Мілена Тодорова, Лу Жаномоно, Хлое Шевальє, Паула Боте, Софі Шово з Франції та низка інших біатлоністок, які беруть участь у Кубку світу.

Серед "екзотичних" біатлонних країн – Індія, Іспанія, Узбекистан, Туреччина.

Церемонія відкриття чемпіонату відбудеться у неділю, 23 березня. Змагання завершаться 30 березня.

Організатори оприлюднили промоційне відео, в якому знялися міністерка оборони Швейцарії, керівник тамтешнього Генштабу та відомі спортсмени, зокрема титулований лижник, олімпійський чемпіон Даріо Колонья: переглянути відео.

Участь у чемпіонаті візьмуть 1500 військових із 43 країн світу. Росії серед учасників Ігор немає.

Також відомо, що змагання будуть безплатними для відвідувачів.

Надія Бєлкіна Юлія Джима Анна Кривонос Денис Насико Ірина Петренко Артем Тищенко Руслан Ткаленко Богдан Цимбал Валерія Дмитренко Всесвітні ігри військових