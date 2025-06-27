Україна визнана срібним призером естафети чемпіонату світу-2011 після невдалої апеляції росіянина

Чоловіча збірна України стала остаточно новим срібним призером естафети в межах чемпіонату світу з біатлону 2011 року, який проходив у російському Ханти-Мансійську.

Про це йдеться на сайті IBU.

Цього тижня в австрійському Зальцбурзі Виконавча рада Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) затвердила спортсменів, які отримають перерозподілені медалі після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити останню апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова.

Оскільки росіянин програв апеляцію, дискваліфікація всіх його результатів за період з 2010 по 2014 рік через порушення антидопінгових правил була залишена в силі.

У зв'язку із цим остаточно були затверджені результати чотирьох заліків та двох гонок, в одній з яких на п'єдестал піднялися українські біатлоністи.

Естафета в Ханти-Мансійську стала першою в історії, коли українці здобули медалі. Тоді вони поступилися тільки норвежцям та росіянам. Але через дискваліфікацію Устюгова і, як наслідок, збірної Росії чоловіча збірна України піднялася ще вище та стала срібним призером гонки.

У складі тієї команди виступили Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв. Вони відстали від збірної Норвегії на 28 секунд, та на 3,8 секунди випередили Швецію, яка тепер вважається бронзовим призером естафети.

"Ми раді нарешті надати цим заслуженим спортсменам визнання, яке вони по праву заслужили своєю відданістю, наполегливою працею та прихильністю до чесної гри. Хоча ми шкодуємо, що цей перерозподіл був необхідним, ми раді бачити, що справедливість восторжествувала для тих, хто змагався чесно. IBU залишається відданим захисту нечистих на руку спортсменів і підтримці цілісності нашого спорту", – заявив президент IBU Олле Далін.

Всі змінені результати після дискваліфікації Євгена Устюгова

новий переможець загального заліку масстарта Кубку світу-2009/2010: Крістоф Зуманн (Австрія);

новий переможець Кубку націй серед чоловіків-2011/2012: Франція;

новий переможець Кубку націй серед чоловіків-2012/2013: Норвегія;

новий переможець загального заліку естафети-2012/2013: Норвегія;

чоловічий масстарт чемпіонату світу-2011: нове срібло – Лукас Гофер (Італія), нова бронза – Тар'єй Бо (Норвегія);

чоловіча естафета чемпіонату світу-2011: нове срібло – Україна, нова бронза – Швеція.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з біатлону продовжує підготовку до олімпійського сезону в австрійському Рамзау.

Раніше стало відомо, що лідер юніорської збірної України випробовує нову зброю, готуючись до нового сезону.