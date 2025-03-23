Фінансові підсумки сезону: скільки українські біатлоністи заробили призових на Кубку світу 2024/25

Ось і завершився передолімпійський сезон-2024/25, а отже, спортсмени нарешті отримали час та змогу перепочити й перевести подих, а тренери – провести роботу над помилками та скласти план підготовки до Олімпійських ігор 2026.

Також фініш сезону є традиційним часом для підбиття підсумків – і мова не лише про спортивні результати.

"Чемпіон" вирішив підрахувати, скільки ж українським біатлоністам вдалося заробити призових упродовж минулої кампанії в гонках Кубку світу та планетарної першості.

У сезоні 2024/25 сумарний призовий фонд Кубку та чемпіонату світу склав 9 366 700 євро. В особистих гонках призові виплачувалися за місця у топ-30, в естафетах же потрібно було потрапити до вісімки кращих. За гірший виступ біатлоністи не отримували навіть символічної суми.

Однак заробити можна було не лише за успішні виступи в конкретних гонках. Володарі жовтого та червоного бібів за кожен старт у статусі лідера заліку отримували по 1000 євро бонусу. І хоча українців у цих кольорах ми впродовж сезону не бачили, проте все ж трішки бонусів отримав і наш представник Віталій Мандзин, який тричі біг у синьому бібі лідера молодіжному заліку U-23. Кожна з трьох таких гонок принесла йому додаткові 500 євро.

Підручний та Мандзин – on fire

Найбільша сума призових у капітана збірної України Дмитра Підручного, який завершив сезон на 19 місці в загальному заліку. Загалом 33-річний тернополянин виграв €50 050.

Віталій Мандзин у дебютному повноцінному сезоні на дорослому рівні поповнив свій баланс на €35 150. Найбільше, а саме €8000, вчорашньому юніору принесла коротка індивідуальна гонка на стартовому етапі у фінському Контіолахті, де він посів рекордне для себе 4 місце.

Також непоганою сумою може похвалитися Антон Дудченко, в якого €23 950 призових. Значно скромніші здобутки в Артема Тищенка (€4000), Тараса Лесюка (€3500) та Богдана Цимбала (€1000). Причому Тищенко отримав призові лише за одну гонку – чоловічу естафету в Нове-Мєсто, де разом із Мандзиним, Дудченком та Підручним сенсаційно став бронзовим призером.

Додамо, що Тищенко, Лесюк та Цимбал переважну кількість гонок провели на "друголіговому" Кубку IBU, де призові хоч і менші, аніж на Кубку світу, проте до призової зони забігти там легше. Тож свій фінансовий стан вони все ж змогли ще трохи покращити.

Водночас важливо розуміти, що з усіх призових біатлоністи сплачують податки – відповідно до законодавства країни, в якій проводяться змагання. Найбільші податки в Норвегії та Швейцарії, відносно невеликі – в Чехії. Крім того, зазвичай спортсмени діляться призовими зі своїми тренерами та сервісменами.

Солідна Джима, рекорд Дмитренко та Городної

У жінок вже традиційно найбільшу суму заробила Юлія Джима – €47 500. Дуже непогано, однак з урахуванням золота в Сочі-2014 у 34-річної киянки бувало й більше, тож гроші в її випадку точно не є головною мотивацією продовжувати виступи.

Рекордні призові на Кубку світу у Христини Дмитренко та Олени Городної – €21 000 та €7200 відповідно. Досить невеликі фінансові здобутки в досвідчених Ірини Петренко (€3000), Анастасії Меркушиної (€1500) та Анни Кривонос (€1000). Однак, як і у випадку чоловіків, Петренко, Меркушина та Кривонос також мали додаткові призові на Кубку IBU.

Зазначимо, що фінансове становище українських біатлоністів ґрунтується не лише на призових. Усі вони також отримують зарплату від Міністерства молоді та спорту України, деякі мають спонсорські контракти, тож загальна сума може виходити цілком пристойною на фоні доходів середньостатистичного українця. Та все ж ці суми не виглядають великими, особливо якщо порівнювати їх із зарплатами у футболі.

Як справи у світових зірок?

Володар Великого кришталевого глобусу у чоловіків Стурла Легрейд у гонках виграв сумарно €263 050, а завдяки перемозі в загальному заліку (+€40 000) та двом Малим кришталевим глобусам (+€24 000) в індивідуальних гонках та переслідуваннях ця сума зросла до €327 050.

Цікаво, що інший зірковий норвежець Йоганнес Бо у своєму останньому сезоні на Кубку світу заробив в особистих гонках трішки більше – €265500. Насамперед це пов'язано з тим, що він краще виступив на чемпіонаті світу, залікові очки за який не враховувалися до загального заліку Кубку світу. Однак якщо додати бонуси у вигляді €32 000 за підсумкове 2 місце в загальному заліку та €12 000 за Малий кришталевий глобус у спринтах, то загальна сума виходить €309 500.

Утім, загальна сума у Йоганнеса Бо насправді ще трішки більша, адже він, як і Легрейд, чимало разів одягав на гонки жовтий та червоний біби.

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Найкраща спортсменка сезону в жіночому біатлоні Франциска Пройс виграла в гонках €279350. Додатково вона отримала €40000 за Великий кришталевий глобус та по €12000 за два Малі глобуси. Сумарно вийшло €343350 (не враховуючи бонуси за біби) – рекорд сезону для одного біатлоніста незалежно від статі.

Франциска Пройс Getty Images

Для француженки Лу Жанмонно падіння в останній гонці сезону коштувало не лише престижного трофею, а й 13000 євро призових. За 3 місце в останній гонці вона отримала €10000 замість 15000, які виплачуються переможниці, а друге місце в загальному заліку подарувало їй €32000 євро. З усім тим, Жанмонно може бути задоволена собою, адже €331400 – вражаюча сума. Сподіваємось, ці гроші зможуть трішки покращити Лу настрій після прикрого фіаско.

Олімпіада – потужний фінансовий мотиватор

Значно покращити свій фінансовий стан українські біатлоністи зможуть уже в лютому наступного року, адже його головним стартом буде не чемпіонат світу, а Всесвітня зимова Олімпіада-2026. За золоту медаль на тогорічних літніх Іграх-2024 Україна виплачувала спортсменам $125 000, за срібну – $80 000, а за бронзову – $55 000.

Та це все ж буде завданням із зірочкою, враховуючи, що за останні три сезони на Кубку світу українці здобули лише одну нагороду, а з попередніх двох Олімпіад наші біатлоністи поверталися з порожніми руками.