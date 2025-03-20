Український біатлоніст, який переніс операцію на серці, виступить на чемпіонаті України

Український біатлоніст Степан Кінаш, який пропустив більшу частину сезону, виступить на чемпіонаті України 2025, що відбудеться в Буковелі з 25 до 30 березня.

Цю інформацію біатлоніст підтвердив в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Так, планую стартувати. Практично весь час після Універсіади в Турині я був у спортивно-реабілітаційному центрі в Яворові", – сказав 23-річний атлет.

Нагадаємо, восени минулого року біатлоніст переніс операцію на серці й був змушений тимчасово припинити виступи. Після відновлення спортсмен повернувся до тренувань та провів частину гонок сезону.

Степан Кінаш каже, що виступи на чемпіонаті України дозволять якісніше оцінити його поточний функціональний стан.

"Зараз без стартів не можу сказати щодо свого стану, бо ні з ким його порівняти. Треба сезон повноцінно спочатку починати й набирати поступово форму за всіма параметрами. Але ще не знаю, в якій команді, з яким тренером. Думаю, десь плюс-мінус у середині-кінці квітня це вирішиться", – зазначив біатлоніст.

Зазначимо, що Степан Кінаш представлятиме на внутрішній першості Харківську область. Цього року біатлоніст провів два міжнародних старти на Всесвітній Універсіаді-2025 в Італії. Він посів 14 місце в мас-старті, а індивідуальну гонку завершив на 20 позиції.