Суспільне транслюватиме чемпіонат України 2025

Чемпіонат України 2025 з біатлону, що відбудеться після завершення міжнародного передолімпійського сезону, планує транслювати на своїх платформах український суспільний мовник.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у біатлонних колах, інформацію також підтвердили на "Суспільному".

Наразі невідомо, чи будуть транслювати змагання наживо. Зазначимо, що гонки зимового чемпіонату України 2024 "Суспільне" показувало в записі.

Чемпіонат України відбудеться в Буковелі з 25 по 30 березня. Очікується, що в першості візьмуть участь всі найсильніші на сьогодні українські біатлоністи, зокрема й представники команди "А", які змагаються на етапах Кубку світу.

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Натомість пропустять національну першість ряд спортсменів, які в цей час будуть змагатися на Всесвітніх іграх військових у Швейцарії.