Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Суспільне транслюватиме чемпіонат України 2025

Денис Шаховець — 12 березня 2025, 11:11
Суспільне транслюватиме чемпіонат України 2025
Дмитро Підручний
Getty Images

Чемпіонат України 2025 з біатлону, що відбудеться після завершення міжнародного передолімпійського сезону, планує транслювати на своїх платформах український суспільний мовник.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у біатлонних колах, інформацію також підтвердили на "Суспільному".

Наразі невідомо, чи будуть транслювати змагання наживо. Зазначимо, що гонки зимового чемпіонату України 2024 "Суспільне" показувало в записі.

Чемпіонат України відбудеться в Буковелі з 25 по 30 березня. Очікується, що в першості візьмуть участь всі найсильніші на сьогодні українські біатлоністи, зокрема й представники команди "А", які змагаються на етапах Кубку світу.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Натомість пропустять національну першість ряд спортсменів, які в цей час будуть змагатися на Всесвітніх іграх військових у Швейцарії.

Суспільне Чемпіонат України з біатлону

Суспільне

Історії зірок спортивної журналістики, які поїхали з України через війну та побудували кар'єру в Європі
Де та коли дивитися гонки другого етапу Кубку світу в Гохфільцені
Де та коли дивитися гонки першого етапу Кубку світу в Контіолахті
У новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU
Історія дня. Як українська ведуча стала кармою для збірної Росії

Останні новини