Росія вбила бабусю сестер Семеренко

Титулована українська біатлоністка Віта Семеренко повідомила, що її бабуся загинула через обстріл російськими військами селища Краснопілля Сумської області.

Про це відома спортсменка написала у сторіс своєї сторінки в Instagram.

"Сьогодні, 23 березня, перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди – ви звірі, і розплата прийде", – написала Віта Семеренко.

Також на трагедію у родині відреагувала сестра-близнючка Віти – Валентина Семеренко:

"Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та".

Напередодні Віта Семеренко також опублікувала в Instagram відео, на якому показала руйнування у рідному Краснопіллі після чергового російського терору.

Нагадаємо, сестри Семеренко – олімпійські чемпіонки Ігор у Сочі-2014. Валентина також є чемпіонкою світу 2015 році у масстарті, а Віта має особисту бронзову нагороду Олімпіади-2014 у спринті.

У листопаді 2014 році Росія зруйнувала ліцей, у якому навчалися сестри Семеренко.