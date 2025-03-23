Росія вбила бабусю сестер Семеренко
Валентина та Віта Семеренко
biathlon.com.ua
Титулована українська біатлоністка Віта Семеренко повідомила, що її бабуся загинула через обстріл російськими військами селища Краснопілля Сумської області.
Про це відома спортсменка написала у сторіс своєї сторінки в Instagram.
"Сьогодні, 23 березня, перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди – ви звірі, і розплата прийде", – написала Віта Семеренко.
Також на трагедію у родині відреагувала сестра-близнючка Віти – Валентина Семеренко:
"Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та".
Напередодні Віта Семеренко також опублікувала в Instagram відео, на якому показала руйнування у рідному Краснопіллі після чергового російського терору.
Нагадаємо, сестри Семеренко – олімпійські чемпіонки Ігор у Сочі-2014. Валентина також є чемпіонкою світу 2015 році у масстарті, а Віта має особисту бронзову нагороду Олімпіади-2014 у спринті.
У листопаді 2014 році Росія зруйнувала ліцей, у якому навчалися сестри Семеренко.