Седнєв вважає розслідування щодо себе замовним

Відомий у минулому біатлоніст Сергій Седнєв, який зараз є начальником відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту, вважає розслідування NGL.media та спортивного порталу Трибуна щодо себе замовним.

Про це повідомляє Трибуна.

За їхньою інформацією, Седнєв надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції. Він хоче, щоби агентство пояснило, чи є в його діяльності ознаки реального чи потенційного конфлікту інтересів. Колишній біатлоніст вказав, що вважає розслідування щодо себе замовним.

ua.tribuna.com

Нагадаємо, в ході розслідування було виявлено, що група пов’язаних зі Седнєвим підприємців отримала від "Укрспортзабезпечення" понад 59 млн грн. За ці гроші підприємства продали Мінмолодьспорту обладнання для зимових видів спорту, незаконно виграючи тендери.

Згодом колишнього біатлоніста відсторонили від закупівель спорядження.