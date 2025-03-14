Валентина Семеренко виступить на чемпіонаті України 2025

Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу, 39-річна Валентина Семеренко візьме участь у чемпіонаті України з біатлону, який відбудеться наприкінці березня в Буковелі. Зараз титулована біатлоністка готується до всеукраїнської першості на Львівщині.

Про це "Чемпіону" повідомила сама спортсменка.

"Так, готуюся стартувати на чемпіонаті України. Планую брати участь у максимальній кількості гонок програми, буду намагатися приносити залікові бали Сумській області", – сказала Семеренко.

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Нагадаємо, останній сезон на рівні Кубку світу Валентина Семеренко проводила у 2021/2022 роках.

На чемпіонаті України 2023 року Валентина Семеренко у складі збірної Сумської області здобула золоту медаль у змішаній естафеті.

На березневому чемпіонаті України 2024 Семеренко фінішувала 7-ю у гонці переслідування та 8-ю у масстарті. А в складі естафетної команди Сумської області здобула бронзу.

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Нагадаємо, Валентина Семеренко стала володаркою золотої медалі на Олімпіаді-2014 у складі естафетної команди, а на чемпіонаті світу 2015 у фінському Контіолахті здобула бронзу в спринті та золото в масстарті.

Ексклюзивний матеріал про цей успіх української біатлоністки читайте на "Чемпіоні" 15 березня. Саме цього дня виповниться 10 років з моменту перемоги Валентини Семеренко в масстарті на чемпіонаті світу 2015.