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Чемпіонат України 2025 у Буковелі: відомі деталі трансляцій

Денис Шаховець — 25 березня 2025, 09:45
Чемпіонат України 2025 у Буковелі: відомі деталі трансляцій
Біатлон майбутнього

Коментатором гонок чемпіонату України 2025 з біатлону, що відбудеться в Буковелі з 26 до 30 березня, стане Андрій Сухецький.

Про це повідомили "Чемпіону" власні джерела в "Суспільному" – офіційному мовнику змагань.

Команда телевізійників вже перебуває на місці проведення турніру й провела необхідні тестування. За словами медійників, під час тестів їм вдалося під'єднатися до електронної суддівської системи, що дозволить глядачам бачити відповідну графіку під час трансляцій гонок.

Також плануються прямі включення з місця події перед гонками та після їхнього завершення. Хоча головним викликом станом на зараз залишається погода. В Буковелі – рясний дощ.

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Нагадаємо, "Суспільне" покаже наживо одиночну змішану естафету, суперспринт та масстарт. в останній день змагань, коли пройдуть класичні естафети, трансляція не запланована. Це перша пряма трансляція чемпіонату України з біатлону в історії.

Трансляції будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", регіональних каналах та діджитал-платформі офіційного мовника.

Розклад трансляцій чемпіонату України 2025 з біатлону

  • 26.03.2025 | 15:40 | Одиночна змішана естафета 📺
  • 27.03.2025 | 10:20 | Суперспринт, жінки (кваліфікація) 📺
  • 27.03.2025 | 12:15 | Суперспринт, чоловіки (кваліфікація) 📼 (трансляція у записі, о 13:30)
  • 27.03.2025 | 14:15 | Суперспринт, жінки (фінал) 📺
  • 27.03.2025 | 15:30 | Суперспринт, чоловіки (фінал) 📺
  • 28.03.2025 | 10:25 | Масстарт, жінки 📺
  • 28.03.2025 | 12:00 | Масстарт, чоловіки 📺

Раніше керівник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту України Сергій Седнєв повідомив "Чемпіону", що снігу для проведення змагань підготовлено в достатній кількості.

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