Універсіада-2025. Розклад гонок та де дивитися трансляції
Міністерство молоді та спорту України
З 14 по 22 січня 2025 року в італійському Турині пройде жіноча програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади.
У біатлонній програмі Універсіади-2025 заплановані короткі індивідуальні гонки, сингл-мікст, спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків і жінок.
Розклад біатлону на Універсіаді-2025
- 14.01.2025 | 11:00 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 14.01.2025 | 14:00 | Індивідуальна гонка, жінки
- 16.01.2025 | 11:00 | Сингл-мікст
- 18.01.2025 | 11:00 | Спринт, чоловіки
- 18.01.2025 | 14:00 | Спринт, жінки
- 20.01.2025 | 11:00 | Переслідування, чоловіки
- 20.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки
- 20.01.2025 | 11:00 | Масстарт, чоловіки
- 20.01.2025 | 13:00 | Масстарт, жінки
Подивитися біатлонні гонки на Універсіаді-2025 можна на сайті fisu.tv. А за результатами та новинами біатлону найзручніше стежити на "Чемпіоні".