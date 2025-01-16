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Універсіада-2025. Розклад гонок та де дивитися трансляції

Денис Шаховець — 16 січня 2025, 10:00
Універсіада-2025. Розклад гонок та де дивитися трансляції
Міністерство молоді та спорту України

З 14 по 22 січня 2025 року в італійському Турині пройде жіноча програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади.

У біатлонній програмі Універсіади-2025 заплановані короткі індивідуальні гонки, сингл-мікст, спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків і жінок.

Розклад біатлону на Універсіаді-2025

  • 14.01.2025 | 11:00 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 14.01.2025 | 14:00 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 16.01.2025 | 11:00 | Сингл-мікст
  • 18.01.2025 | 11:00 | Спринт, чоловіки
  • 18.01.2025 | 14:00 | Спринт, жінки
  • 20.01.2025 | 11:00 | Переслідування, чоловіки
  • 20.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки
  • 20.01.2025 | 11:00 | Масстарт, чоловіки
  • 20.01.2025 | 13:00 | Масстарт, жінки

Подивитися біатлонні гонки на Універсіаді-2025 можна на сайті fisu.tv. А за результатами та новинами біатлону найзручніше стежити на "Чемпіоні".

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