Універсіада-2025. Розклад гонок та де дивитися трансляції

З 14 по 22 січня 2025 року в італійському Турині пройде жіноча програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади.

У біатлонній програмі Універсіади-2025 заплановані короткі індивідуальні гонки, сингл-мікст, спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків і жінок.

Розклад біатлону на Універсіаді-2025

14.01.2025 | 11:00 | Індивідуальна гонка, чоловіки

14.01.2025 | 14:00 | Індивідуальна гонка, жінки

16.01.2025 | 11:00 | Сингл-мікст

18.01.2025 | 11:00 | Спринт, чоловіки

18.01.2025 | 14:00 | Спринт, жінки

20.01.2025 | 11:00 | Переслідування, чоловіки

20.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки

20.01.2025 | 11:00 | Масстарт, чоловіки

20.01.2025 | 13:00 | Масстарт, жінки

Подивитися біатлонні гонки на Універсіаді-2025 можна на сайті fisu.tv. А за результатами та новинами біатлону найзручніше стежити на "Чемпіоні".