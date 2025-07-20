Українські грації здобули золото та срібло в окремих вправах на Універсіаді-2025

Збірна України з художньої гімнастики здобула золото та срібло в окремих вправах на Універсіаді-2025.

"Синьо-жовті" стали чемпіонками у вправах із 3 м'ячами та 2 обручами (набравши 24,100 балів), а також здобули срібло у вправах із 5-ма стрічками (20,300).

Україну представили: Марта Борис, Емілія Лавринець, Богдана Мельник, Валерія Панченко, Катерина Грачова та Даніелла Чеботарьова.

Нагадаємо, 18 липня українські грації здобули срібло у групових вправах.

Таким чином, в активі збірної України вже 5 медалей на Універсіаді-2025: одна золота, трі срібні та одна бронзова. Раніше срібло та бронзу в особистих змаганнях виграли шпажистки Анна Максименко та Емілі Конрад.