Українські тхеквондисти здобули золото та бронзу на Універсіаді-2025

Студентська збірна України поповнила медальну скарбничку Універсіади-2025 золотою та бронзовою нагородами.

Цього разу постаралися представники тхеквондо. Зокрема, Максим Маненков став чемпіоном ваговій категорії до 58 кг.

19-річний спортсмен переміг суперників з Португалії та Китайського Тайбею, а у півфіналі не залишив шансів Тамірлану Тлеулсу з Казахстану. У напруженому поєдинку за золото Маненков здолав Сіравіта Махамеда з Таїланду – 2:1.

Водночас Кирило Гурнов став бронзовим призером у ваговій категорії до 80 кг. На шляху до медалі він переміг суперників з Великої Британії та Азербайджану, а у півфіналі поступився представнику Китайського Тайбею Джун-ї Хану – 0:2.

Раніше Збірна України з художньої гімнастики здобула золото та срібло в окремих вправах на Універсіаді-2025, а також срібло у групових вправах.

Таким чином, в активі збірної України вже 7 медалей на Універсіаді-2025: дві золоті, три срібні та дві бронзові. Раніше срібло та бронзу в особистих змаганнях виграли шпажистки Анна Максименко та Емілі Конрад.