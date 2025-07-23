🥇Кохан виграв золото Універсіади-2025

Український метальник молота Михайло Кохан здобув золоту медаль на Універсіаді-2025, що проходить у Німеччині.

У фіналі українець кинув молот на 77,10 метра та покращив результат німецького спортсмена Мерліна Гуммеля. Його кидок сягнув позначки 77.03 метра. Що цікаво, у кваліфікації Гуммель показав кращий результат за Кохана.

Універсіада-2025, метання молота

Михайло Кохан (Україна) – 77,10 метра Мерлін Гуммель (Німеччина) – 77,03 Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 73.78 м

У збірної України після тижня змагань 11 медалей (4 золота, 3 срібла, 4 бронзи) та сьоме місце у медальному заліку Універсіади 2025.

Нагадаємо, раніше Михайло Кохан здобув бронзову нагороду з метання молота на етапі Діамантової ліги в американському Юджині.