Чалик – про бронзу Універсіади-2025: Хочеться кращої стрільби й золота

Володарка бронзової медалі Всесвітньої Універсіади-2025 Дарина Чалик розповіла про свій виступ в короткій індивідуальній гонці на 12,5 км на Універсіаді в італійському Турині.

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Слова 23-річної української біатлоністки наводить Physportmedia.

"Хід був не найкращий, перші два кола було тяжко, а після промахів вже розуміла, що треба працювати ногами, бо вже мала штрафний час.

Медаллю, звісно задоволена, але хочеться кращої стрільби й щоб було золото, але й третім місцем я задоволена", – сказала Чалик.

Золоту медаль виграла француженка Ноемі Ремонне, яка проводила свій перший міжнародний старт у сезоні. Півтори хвилини штрафу не завадили новоспеченій чемпіонці Універсіади-2025 випередити польку Амелію Ліжку, яка з ідеальною стрільбою стала срібною призеркою.

Зазначимо, що в поточному сезоні Чалик вже має досвід виступів на етапі Кубку світу. Біатлоністка навчається в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, раніше в короткій індивідуальній гонці українець Богдан Борковський виграв золоту медаль.

Далі в біатлонній програмі Універсіади-2025 запланована одиночна змішана естафета, яка відбудеться у четвер, 16 січня. Початок об 11:00 за київським часом.