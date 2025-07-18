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Українські грації здобули срібло в групових вправах на Універсіаді-2025

Олексій Мурзак — 18 липня 2025, 23:24
Українські грації здобули срібло в групових вправах на Універсіаді-2025
Ulrich Faßbender

Збірна України з художньої гімнастики здобула срібну медаль у групових вправах на Універсіаді-2025.

Наша команда у складі Валерії Панченко, Катерини Грачової, Емілії Лавринець, Марти Борис, Богдани Мельник і Даніели Чеботарьової показали результат у 44.450 бали (20.050 у виступі з 5-ма стрічка та 24.400 з 3-ма м'ячами та 2-ма обручами).

Перемогу святкувала команда Азербайджану (50.500), а бронзовими призерами стали японські гімнастки. (41.550).

Таким чином, в активі збірної України вже три медалі на Універсіаді-2025: дві срібні та одна бронзова. Раніше срібло та бронзу в особистих змаганнях виграли шпажистки Анна Максименко та Емілі Конрад.

Художня гімнастика Універсіада-2025

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