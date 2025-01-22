Повернення Меркушиної, підступна висота та невловний Дериземля. Прев’ю етапу Кубку світу в Антгольці

Вижив у високогір’ї в Антгольц-Антерсельві – значить ти в біатлоні бачив все і можеш багато! Італійський етап "скошує" багатьох, причому не лише тих, хто з якихось причин не готовий брати висоту. Італійська висота – це те що багатьох біатлоністів здатне потягнути вниз. 1600 метрів над рівнем моря витримують не всі, а змагатись в цих умовах дуже непросто. І це не дуже яскрава візитівка традиційного шостого етапу Кубку світу.

Красива телевізійна картинка не здатна передати всього, що відчувають там біатлоністи. А галасливі трибуни, морозець, сонечко – це лише видима його картинка. Тіло підступного айсберга – за кадром…

Якщо німецький Рупольдинг – це "Мекка" світового біатлону, то Антхольц-Антерсельва – його "Альма-матер". "Зюдтіроль-Арена" стане свідком запеклих спринтів, гонок переслідування та класичних естафет.

Це остання нагода перевірити себе перед чемпіонатом світу в лютому та розім’ятись на арені Олімпіади-2026.

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Забути "індивідуалку", надихнутися естафетою

Українська чоловіча команда вирушила в Доломітові Альпи з двоякими почуттями. В Рупольдингу хлопці антирекордно виступили в індивідуальній гонці – жоден не завершив гонку в заліковій зоні, тобто всі були нижче 40-ї позиції.

Biathlon Antholz Anterselva

В естафеті чоловіки вже майже феєрили, а масстарт – і ні туди, і не сюди. Підручний та Мандзин в елітній гонці фінішували за межами 20-ки. Хоча, сам факт стабільного потрапляння українців до елітної гонки – це все ж таки здобуток поточного сезону.

"І таке буває", – так висловився про епічний провал в "індивідуалці" лідер збірної Дмитро Підручний. При цьому він у своєму стилі додав, що трагедії не робить, працює далі і є ще багато стартів, де можна себе проявити! І проявив капітан себе дуже швидко: класно відпрацював на не зовсім звичному для себе першому етапі естафети, в якій його команда сягнула найвищого місця в сезоні – шостого!

До речі, в контексті етапу в Антгольці, вкрай цікаво який склад обере головна тренерка Надія Бєлова на прийдешню естафету. Так званий "втікаючий" – коли сильніших біатлоністів відряджають на перші два етапи (Мандзин, Підручний). Чи "наздоганяючий" – сильніших на третій четвертий етапи. Хоча є ще й варіант змішаного. В Антгольці буде або ще одна проба або ж вже генеральна репетиція перед чемпіонатом світу. І за цим спостерігати буде дуже цікаво! Головне, не втрачати залікові бали в Кубку націй, в якому чоловіча команда бореться за місце в чільній десятці. А це, нагадаємо, можливість заявляти на гонки не чотирьох, а п’ятьох представників на особисті старти наступного сезону.

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На цьому етапі буде дві гонки, в яких Підручний демонстрував найкращі результати в сезоні – спринт та переслідування. Останній високий результат українця в Ангольці був п’ять років тому на чемпіонаті світу – 10-й у спринті. Тож зберігаємо надії.

"В Рупольдингу не впорався зі стрільбою, але радує мій хід. З нетерпінням чекаю на красивий Антхольц" – написав Підручний в соцмережах.

Віталій Мандзин до Антгольца прибув, сподіваємось, спокійнішим. В Рупольдингу нарешті відпрацював надійно в естафеті, провали в попередніх командних гонках на нього все ж таки тиснули.

"Проблема у моїх невдалих стартах в деяких естафетах – в психології. Переживаю більше, беру все до голови, відчуваю відповідальність. Цього разу старався все відпустити, відключитись. Все вдалося, тому я задоволений" – сказав біатлоніст в коментарі biathlon.com.ua.

І це дійсно дуже важливо перед Антгольцом та прийдешнім чемпіонатом світу. І не лише в плані естафет, а й в загальній психологічній стійкості атлета. Хоча є й певний нюанс – в Антерсельві 21-річний біатлоніст виступатиме вперше у кар’єрі! Хоча можливі труднощі хлопця аніскільки не лякають.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

"Я не перший раз в горах, тому не думаю, що буде щось нове" – сказав Мандзин в коментарі "Чемпіону".

Антон Дудченко та Тарас Лесюк провели в Рупольдингу по дві гонки. В індивідуалці балів не набрали, а в естафеті виступили непогано, допомогли команді втриматись на пристойних позиціях. В Італії треба боротися за місце в 60-ці, відібратись до переслідування. І зберегти кондиції на естафету, в якій у нас великого вибору поки що, на жаль, немає. Богдан Цимбал все ще "поза грою".

До речі, в Антгольці українська команда залишиться на збори – підвести себе до чемпіонату світу. Цим прийомом часто користувались ледь не всі покоління українських команд.

"Усе, напевно, у нас буде вирішувати збір в Антерсельві, там буде розширений склад. Проведемо ще деякі контрольні тренування і потім виїжджаємо до Швейцарії на чемпіонат світу" – сказала головна тренерка збірної Надія Бєлова в коментарі "Чемпіону".

Надія Бєлова biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Зазначимо, що один з передсезонних осінніх зборів команда "А" провела саме на високогір'ї, в Пассо де Стельвіо (висота – понад 2500 м).

Меркушина знову в сонові, Чалик підкорює Італію

Жіноча команда перед шостим етапом також просіла в результатах. В них не все так добре, як хотілось би. Але й не так погано, як здається.

У лідерки команди Юлії Джими впала швидкість, і стрільба вже не така ідеальна. Можливо, причина у хворобі, яку мала ще в Обергофі. Після такого навіть невеликого збою на італійському етапі в умовах високогір’я спортсменці буде складнувато, та і Юлії вже не двадцять.

Юлія Джима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Джима перебуває на 22-й сходинці загального заліку Кубку світу. Але в контексті масстарту ця прохідна позиція зараз не є вирішальною. В Італії його не буде, а на чемпіонаті світу квота дещо інша – 15 перших з "тоталу" та 15 – за результатом самого чемпіонату. До того часу пробитися в елітну гонку теоретично можна двома шляхами. Хоча зараз в біатлоністки очевидно задача інша – знайти себе зразка попередніх етапів.

Христина Дмитренко була 22-ю в індивідуалці, підтягнула команду як фінішерка в естафеті. Загалом, виглядає непогано, але не ідеально. Зв’язка спринт-переслідування непогана можливість підтягнутися в загальному заліку Кубку світу (зараз перебуває на 35-й позиції). Але невідомо як вплинуть не неї гори.

Анастасія Меркушина, яка раніше втратила місце в основі – повертається до головної команди. Очевидно цьому сприяли її успіхи на етапах Кубку IBU. Дві бронзи – в індивідуалці та сингл-міксті – хороший показник, який ігнорувати тренери не могли. Настрій собі та вболівальникам 30-річна біатлоністка, звичайно, покращила, але це ще далеко не запорука класних результатів в Ангольці. До речі, Меркушина раніше казала, що виступати у високогірному Ангольці їй комфортно.

Анастасія Меркушина biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

23-річна Дарина Чалик, яка в цьому сезоні дебютувала на Кубку світу, феєрила недалеко від Ангольца. На Всесвітній Універсіаді в Турині здобула золото та дві бронзи. Але попри студентські успіхи підкорювати світовий біатлон ще явно не готова. Хоча й на етапах Кубку світу сподіваємось її ще побачити.

Досвідчена Ірина Петренко, як ми й прогнозували, після травми ще не в тих кондиціях, щоб боротися за пристойні місця. Дуже хочеться, щоб, зокрема, й через Антгольц, покращила форму до чемпіонату світу.

Наймолодша представниця команди 20-річна Олена Городна продовжує здобувати досвід. Набрати залікові бали - це вже було б класно. Вона, зазначимо, також ще не має досвіду виступу в Антгольці.

Кожна позиція українок в спринті та естафеті (переслідування не рахується в кубок націй) буде вкрай важливою – триває запекла боротьба за місце в чільній десятці Кубку націй. Україна на 9-му місці, а це загрозливо з огляду на збереження квоти в п’ять біатлоністок на наступний сезон.

Красиві гори Антгольца – не для "туристів"

Високогір’я – найбільший виклик прийдешнього етапу. Фізичний стан, готовність організму до безкисневої роботи – це важливіше за будь-що. І якщо не мати достатньо гірських днів та тренувальної роботи у підготовчому періоді – в один момент там просто "накриє". І прикладів було багато. Хоча й всі біатлоністи та тренери про це знають і відповідно будують тренувальні цикли.

"Найбільш небезпечна річ в умовах високогір’я – це дні акліматизації. Зазвичай це 4-6 день після приїзду, тому ситуації тут можуть бути дуже різні й це потрібно враховувати", – каже в ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" відомий ексбіатлоніст В’ячеслав Деркач.

Траса тут відносно рівна, на ній потрібно постійно "молотити" аби не втрачати дорогоцінні секунди. Тому "накрити" може в будь-який момент, та й стріляти на високому пульсі спричиненим гіпоксією – також непросто.

Прогноз погоди на час етапу майже класичний для цієї місцевості – невеликий морозець і сонце, але не виключені пориви вітру. Це може ще більше вплинути на і без того непросту стрільбу на "Зюд Тіроль-Арені". Зі снігом тут зазвичай проблем немає.

Німкені без "снайперки", норвежці – з "ракетами", Швеція – без лідера

Дві німецьких біатлоністки, Ванесса Фогт і Юлія Таннхаймер, достроково через погане самопочуття завершили свої виступи ще на домашньому етапі в Рупольдингу.

При цьому, більш досвідчена Ванесса Фогт, одна з кращих снайперок, сказала, що не виступатиме до кінця січня. В заявці на етап – лише чотири біатлоністки!

Про пропуск етапу з великою ймовірністю заявила лідерка шведської збірної Ельвіра Еберг. У третього номера жіночого заліку Кубку світу застуда. Натомість норвежка Інгрід Тандреволд, яка пропускала етап в Рупольдингу, знову в заявці.

Зірковий Йоганес Бо попрощається з ареною, на якій здобув чимало нагород. Нагадаємо, легендарний норвежець оголосив, що вішає гвинтівку та лижі на цвях після завершення сезону, а відтак і не відчує духу олімпійського Ангольца у 2026-му. Хоча, ми б не відкидали вірогідності одного дня почути щось на кшталт "Я передумав"… А можливо, це ще просто свідомість не переварила факту, що Бо дійсне йде...

А в сезоні 2022/23 Бо в Ангольці викував золотий дубль! Виграв спринт та переслідування!

І ще одне оголошення про завершення кар’єри сталося серед тижня. Про "пенсію" після сезону оголосила одна з трьох сестер-біатлоністок Гаспарін – Еліза. Швейцарці 33 роки, її молодша сестра Аїта (дружина українського біатлоніста Сергія Семенова) залишається в команді, а старша, Селіна, завершила кар'єру кілька років тому.

Зазначимо, що саме швейцарці останнім часом посилили конкуренцію у світовому біатлоні, особливо в естафетах. Чекаємо на прориви й від господарів італійців. В Рупольдингу в масстарті переміг Томазо Джакомел, а Доротея Вірер була четвертою! Де як не вдома втерти всім носа! Доро вже опублікувала у соцмережах надихаюче відео з Ангольца

Переможниця минулого сезону Ліза Вітоцці, нагадаємо, пропускає весь сезон, але, мабуть, навідається підтримати своїх. Її рідне містечко Саппада – за 70 кілометрів від Антерсельви.

А щодо конкуренції, то вона сто відсотків буде! Лідери потрохи просідають під натиском втоми, хтось коригує навантаження перед чемпіонатом світу, хтось не зможе в горах, а когось вони, навпаки, винесуть на нові висоти.

Історія виступів українців та інших зірок

В минулому сезоні Артем Прима став 9-м в короткій індивідуальній гонці, це був останній найкращий результат біатлоніста в міжнародній кар’єрі. Серед жінок в цій дисципліні кращою була Анастасія Меркушина – 13-та позиція.

У змішаній естафеті українці були дев’ятими, тоді, до речі, в команді виступав Денис Насико. В жіночому масстарті мали аж три представниці (Меркушина, Джима, Петренко). Найкраще його провела Джима – 13-та позиція. У чоловіків відібрався лише Артем Прима, але в еліт-гонці він був останнім, 30-м.

Також це був пам'ятний етап для Лєни Геккі-Гросс: швейцарка виграла золото в індивідуалці – найкращий результат у кар’єрі. А потім вона додала ще й бронзу масстарту – казка! Щоправда, в цьому сезоні Лєна без особливих здобутків.

Написані в Ангольці і яскраві сторінки українського біатлону. У 2003-му нинішній віцепрезидент ФБУ Андрій Дериземля тріумфально виграв масстарт на етапі Кубку Світу!

Біатлоніст якось розповідав нам про те, що в ту гонку він кваліфікувався з останніх номерів. А представники однієї з країн підходили до нього та тренера з пропозицією відмовитись на користь їхнього атлета, який був запасним кандидатом на масстарт. Українська сторона, звісно, відмовила. І Андрій видав незабутню гонку! Перших чотири біатлоністи фінішували в межах 6.5 секунд. Пуаре, Бьорндален, Гросс – асам світового біатлону в тій диво-гонці були відведені другорядні ролі, бо головну грав 26-річний українець Дериземля. Дер землю і сніг під собою несамовито! Це був справжній масстарт, і навіть переглядаючи його в запису через 22 роки – все ще захоплює дух.

До речі, тоді чимало хто їдко жартував, мовляв, Дериземля "принизив" Бьорндалена на його ж "тренувальній базі". Адже в Антгольці легендарний біатлоніст проводив багато часу, і про це скоро ми вам незабаром розповімо окрему ексклюзивну історію.

"Ми з Андрієм Дериземлею тоді приїхали на етап одразу ж після Всесвітньої Універсіади в Тарвізіо. Виступили в Антгольці, як кажуть, "з чистого листа", тобто, гори нас ще не встигли накрити. Хоча, високогір’я – це складне і тонке питання. Як вони подіють залежить від багатьох факторів, а фізична готовність – один з найважливіших", – каже в коментарі Чемпіону В’ячеслав Деркач, який в тій гонці посів 11-те місце.

Андрій Дериземля Getty Images

Також саме в Антгольці Андрій Дериземля здобув бронзову нагороду чемпіонату світу 2007 року у спринті. Та медаль аж до 2019 року, поки Дмитро Підручний не став чемпіоном світу в переслідуванні, була найбільшим успіхом українського чоловічого біатлону на головних стартах сезону в особистих гонках.

А ще на цій трасі була курйозна, аномальна, але водночас медальна естафета у 2015-му. Вхурделило так, що жінки по дві хвилини стояли на вогневому рубежі! Їх здувало! Штрафні кола мали всі окрім Чехії, а Словаччина завітала на 150 штрафних десять разів! З тієї бурі наші дівчата вийшли гордо – з бронзою!

А остання нагорода в підступному Антгольці датована 2020 роком. Тоді Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна стали бронзовими призерками "передковідного" чемпіонату світу в естафеті.

Де та коли дивитися гонки етапу Кубку світу в Антгольц-Антерсельві

23.01.2025 | 15:30 | Спринт, жінки

24.01.2025 | 15:30 | Спринт, чоловіки

25.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки

25.01.2025 | 15:55 | Естафета, чоловіки

26.01.2025 | 13:05 | Естафета, жінки

26.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є "Суспільне мовлення". Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.