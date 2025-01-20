Збірна Норвегії назвала склади на чемпіонати світу та Європи

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складами на чемпіонати світу та Європи 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

Склад збірної Норвегії на чемпіонат світу-2025 (12 – 23 лютого, Ленцергайде, Швейцарія):

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар’єй Бо, Стурла Легрейд, Ендре Стрьомсхайм, Вебьорн Соерум, Мартін Улдаль

Жінки: Рагнхільд Фемсейневік, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Інгрід Тандреволл

Склад на чемпіонат Європи-2025 (29 січня – 2 лютого, Мартелл/Валь Мартелло, Італія):

Чоловіки: Сверре Дален Аспенес, Ветле Шостад Крістіансен, Сіверт Баккен, Йоганнес Дале-Шевдаль, Ісак Фрей, Йохаг Олав Ботн, Ветле Паульсен

Жінки: Юні Арнекляйв, Марте Йохансен, Сірі Гальтунг Скар, Каролін Ердаль, Емілі Калькенберг, Гро Рандбю

На шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві поїде той же склад, що і на чемпіонат світу, плюс Крістіансен, який виступить лише в естафеті.

Нагадаємо, нащодавно Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри наприкінці поточного сезону.