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Антгольц-2025. Розклад шостого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 20 січня 2025, 14:20
Антгольц-2025. Розклад шостого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 23 по 26 січня 2025 року в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Антгольці

  • 23.01.2025 | 15:30 | Спринт, жінки
  • 24.01.2025 | 15:30 | Спринт, чоловіки
  • 25.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки
  • 25.01.2025 | 15:55 | Естафета, чоловіки
  • 26.01.2025 | 13:05 | Естафета, жінки
  • 26.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
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В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.

Антгольц Кубок світу з біатлону

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