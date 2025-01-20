Антгольц-2025. Розклад шостого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
З 23 по 26 січня 2025 року в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.
Розклад етапу Кубку світу в Антгольці
- 23.01.2025 | 15:30 | Спринт, жінки
- 24.01.2025 | 15:30 | Спринт, чоловіки
- 25.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки
- 25.01.2025 | 15:55 | Естафета, чоловіки
- 26.01.2025 | 13:05 | Естафета, жінки
- 26.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.